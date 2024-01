L’équipe Salty Science, dont font partie les Québécoises Chantale Bégin et Isabelle Côté, a remporté la World’s Toughest Row chez les femmes.

Le quatuor formé de trois générations universitaires de biologistes marines a traversé l’Atlantique à la rame en 38 jours, 18 heures et 56 minutes, devançant la totalité des 12 autres équipes féminines.

Bégin, Côté ainsi que leurs collègues Lauren et Noelle Shea sont parties des îles Canaries le 13 décembre vers 8 h 35, et sont arrivées à destination, à Antigua, le 21 janvier, à 3 h 31. Au fil des jours, elles ont survécu à la faim, au manque de sommeil et au mal de mer.

« Les 10 derniers milles étaient complètement flous, a écrit l’équipe sur sa page Facebook, mercredi. Nous avons écouté de la musique, ri jusqu’à en pleurer et nous sommes émerveillées de la façon dont nous avions réussi à trouver ce petit bout d’île après n’avoir vu que de l’eau au cours des 38 derniers jours. »

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE WORLD’S TOUGHEST ROW

« Et puis, juste comme ça, nous y étions ! Nous avons tiré une dernière fois les rames et nous sommes effondrés dans les bras l’un de l’autre, submergés par l’intensité de tout cela. »

Rappelons que chaque équipe participant à la World’s Toughest Row doit choisir une cause qui lui tient à cœur et pour laquelle elle amasse des fonds. Les quatre biologistes avaient opté pour la cause de la conservation des milieux marins, ciblant trois organismes qui mettent l’accent sur le développement des capacités pour résoudre les grands enjeux liés à la conservation des milieux marins.

Selon leur site internet en date du 24 janvier, elles avaient amassé 252 000 $ sur un objectif considérable de 500 000 $. Une certaine partie des fonds récoltés, soit environ 100 000 $, servira à payer la course. Le reste sera divisé entre les trois organismes.

Nous sommes absolument, complètement, entièrement submergées par l’effusion d’amour et de soutien que nous avons reçu, a écrit le quatuor. Nous ne serions pas là aujourd’hui sans vous. Merci d’avoir suivi notre voyage fou. Extrait de la publication Facebook de l'équipe Salty Science

La Presse avait publié, en octobre dernier, un long papier détaillant la genèse du projet et la préparation des quatre amies ; une préparation qui a duré plus de trois ans. Elles avaient notamment indiqué que leur but premier n’était pas de gagner, mais de vivre d’abord une « expérience unique ». « On est biologistes marines avant d’être des compétitrices, avait dit Isabelle Côté. […] On va vivre des expériences qu’on ne vivra probablement plus jamais. On va maximiser ça. Et si ça nous coûte la course, ça nous coûte la course. »

Elles auront finalement eu à la fois l’expérience et le triomphe.