Chaque semaine, les journalistes de l’équipe des Sports répondent à vos questions.

Les points au tennis

Au tennis, pourquoi les points ne sont-ils pas d’égale valeur ? On passe de 15 à 30 et hop, on passe à 40… Louise Leblanc

Réponse de Katherine Harvey-Pinard :

Le système de pointage est un éternel mystère. Les théories pour expliquer ses origines sont nombreuses. L’une d’entre elles veut que ça vienne de la face d’une horloge. Quand quelqu’un inscrivait un point, on avançait une aiguille de 15 minutes. Le 45 serait devenu 40 au fil du temps afin de permettre l’utilisation du 50 quand un joueur détenait l’avantage. Une autre théorie suggère que le pointage viendrait de l’ancêtre français du tennis, le jeu de paume. Le terrain était d’une longueur de 90 pieds, soit 45 pieds de chaque côté du filet ; après son premier point, le joueur avançait de 15 pieds, puis de 15 autres pieds, et finalement de 10 pieds. Tant de théories, mais rien de très clair, en réalité !

Une entrée de zone de dos

PHOTO ERIC BOLTE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Brendan Gallagher

Lors d’un récent match du Canadien à la télé, il s’est passé un incident assez inusité : Brendan Gallagher, lors d’une montée vers le but adverse avec la rondelle, a traversé la ligne bleue à reculons afin d’éviter un adversaire. Il a cependant clairement précédé la rondelle d’au moins une trentaine de centimètres, tout en la contrôlant avec son bâton. Il n’y a pas eu de sifflet pour un hors-jeu et le jeu s’est poursuivi en zone adverse pour le Canadien. Y a-t-il un règlement qui couvre ce cas spécial ? Jules Guertin

Réponse de Katherine Harvey-Pinard :

Le règlement de la Ligue nationale permet à un joueur de traverser la ligne avant la rondelle s’il est en possession et en contrôle de celle-ci.

Le mot « quart-arrière »

PHOTO TIM HEITMAN, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Jordan Love, des Packers de Green Bay

D’où vient le nom de quart-arrière au football ? Va pour le mot arrière, mais quart ? Cette question vient de ma conjointe, qui m’a déjà dit lorsqu’elle débutait au golf : « Pourquoi tu me dis de viser le coin gauche du trou ? Le trou est rond, il n’y a pas de coin. » La vérité ne sort pas seulement de la bouche des enfants. André St-Hilaire

Réponse de Jean-François Téotonio :

Premièrement, je tiens à saluer la perspicacité de votre conjointe. Ce n’est pas pour rien que nos partenaires sont nos « tendres moitiés ».

En ce qui a trait à la question, il faut revenir aux balbutiements du football aux États-Unis. Soit vers la fin du XIXe siècle, alors que le football n’était encore pas très loin du rugby importé du Royaume-Uni. Selon la majorité des historiens, ce serait Walter Camp, un joueur de rugby de Yale, qui aurait établi les règles fondamentales de ce sport naissant. Dans les schémas de formation qu’il dessinait, il y avait trois joueurs derrière le détenteur du ballon au début d’un jeu. Derrière celui-ci, le « quarterback », devenu quart-arrière en français, recevait le ballon, puis le transmettait à un autre joueur. Derrière le quart, il y avait le « half-back », puis le « full-back ». Quatre joueurs impliqués, donc. Le quart-arrière, devant le « demi-arrière » et l’« arrière-complet ».

Et juste pour vous, voici un élément d’information supplémentaire. À l’époque, le quart-arrière n’était pas autorisé à… lancer le ballon vers l’avant. Un sport encore proche du rugby, comme on le disait. Cette règle ne changera qu’en 1906.

Des cargaisons de balles

PHOTO CHARLIE RIEDEL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Rawlings est le fournisseur du baseball majeur depuis plus de 40 ans !

En moyenne, combien de balles sont utilisées lors d’un match de baseball des ligues majeures ? Marcel Hébert

Réponse de Simon Drouin :

Entre 70 et 120 balles sont utilisées pour chaque match, selon les circonstances. À l’évidence, les circuits et les fausses balles envoyées dans les gradins appellent l’usage de nouvelles balles. Chaque demi-manche commence avec une nouvelle balle. Les balles salies par le sable ou simplement frappées sont généralement remplacées par l’arbitre au marbre. Un lanceur peut également exiger une nouvelle balle s’il n’aime pas sa prise ou la sensation des coutures, par exemple. Avec un total de 2430 matchs de saison et entre 32 et 53 parties de séries, on peut calculer qu’entre 175 000 et 300 000 balles sont nécessaires pour une année, sans compter les entraînements au bâton. Des estimations évaluent à près de 1 million le nombre de balles utilisées durant une année. La bonne affaire pour Rawlings, fournisseur du baseball majeur depuis plus de 40 ans !

Cayden Primeau et le ballottage

PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le gardien du Canadien Cayden Primeau

Si le gardien Cayden Primeau avait été laissé au Rocket en début de saison, et rappelé de temps à autre pour jouer des parties avec le Canadien, aurait-il été soumis au ballottage ? Si pas de ballottage, alors il me semble que cela aurait été préférable à la situation actuelle. Denis Latour

Réponse de Mathias Brunet :

Cayden Primeau aurait dû être soumis au ballottage, mais la direction du Canadien avait l’impression qu’il aurait été réclamé par une autre organisation en raison de son âge et d’un certain potentiel. En outre, sa présence à Montréal constituait un outil dans les négociations de contrat avec Samuel Montembeault. Primeau parti, le CH n’aurait pas eu de plan B, de quoi donner davantage de munitions au clan Montembeault dans les discussions…