Révolue, l’époque où les cartes sportives étaient accompagnées d’une gomme à mâcher ou utilisées pour être lancées prèsdu mur. L’industrie des cartes génère des sommes astronomiques chaque année. Une croissance extraordinaire pour un marché dont la plupart des artisans partent de rien.

Nicholas Richard La Presse

Le marché américain des cartes sportives valait 4,7 milliards de dollars en 2019 selon les données trouvées sur divers sites économiques spécialisés. D’ici 2027, ces mêmes experts prévoient une hausse de 58 milliards de dollars tellement la circulation et la distribution de cartes s’intensifient.

Le Québec est lui aussi en train de participer à la croissance du marché, notamment par l’entremise des cartes de hockey. D’ailleurs, plusieurs amateurs ont commencé à s’y intéresser pendant la pandémie, au moment où l’industrie connaissait une expansion extraordinaire.

Pour tenter de comprendre la folie entourant ce qui demeure des photos d’athlètes sur des morceaux de carton, La Presse a réuni trois collectionneurs. Alex Ruest, Greg Lanctôt et Antoine Carrier sont tous de véritables mordus, à différentes échelles.

Le premier est représentant des ventes et collectionne les cartes de hockey durant ses temps libres. Le deuxième est animateur et réalisateur radio et se consacre aux cartes de hockey à temps partiel par l’entremise, notamment, de son émission balado Show de cartes. Le troisième travaille dans l’industrie à temps plein avec sa société CF31, qui déballe, collectionne et vend des cartes de hockey sur différentes plateformes. Ses abonnés se comptent par dizaines de milliers sur les réseaux sociaux.

PHOTO NICHOLAS RICHARD, LA PRESSE Antoine Carrier, Alex Ruest et Greg Lanctôt, trois collectionneurs de cartes de hockey

Alex Ruest, Greg Lanctôt et Antoine Carrier ont deux choses en commun : ils ont démarré leur carrière de collectionneur sans aucune intention et ils sont relativement nouveaux dans l’industrie.

Le plus expérimenté est Antoine Carrier, qui a commencé en 2020.

En fait, l’histoire de la majorité des collectionneurs est la même. En entrant dans un magasin spécialisé avec un ami et en achetant une boîte d’une valeur plus ou moins considérable, ils sont tombés par hasard sur une carte ayant de la valeur. Et comme un chercheur trouvant une pépite dans une mine, ils se sont mis à creuser davantage.

« Mon ami m’a dit qu’on allait acheter des cartes, se souvient Alex Ruest. J’ai ouvert huit paquets chez Stakk à Saint-Eustache. Et j’ai trouvé une carte Canvas de Cale Makar et une Jack Hughes Young Guns. Mon chum a sacré ! J’ai dit : “Quoi ?” Et il a dit que c’était une c****e de bonne carte ! »

Chaque collectionneur se souvient de sa première trouvaille. Pour Antoine Carrier, c’était Elias Pettersson. Pour Greg Lanctôt, c’était Serena Williams.

Gros profits

Aujourd’hui, ces connaisseurs aguerris peuvent se vanter de générer des dizaines de milliers de dollars de profits annuellement grâce aux cartes de hockey.

Et les entendre échanger entre eux sur les nouveautés, les tendances et leurs meilleurs coups est une forme de poésie. Pour un néophyte, c’est à la fois intrigant, impressionnant et un peu déroutant.

Néanmoins, les trois attestent que tout le monde peut plonger dans le marché des cartes sportives, car n’importe qui peut y trouver son compte, sans nécessairement être un grand connaisseur ou l’héritier d’un monarque européen.

[Mais] tu devrais t’informer avant d’acheter une carte. C’est la base. Trouver un magasin dans lequel tu peux avoir confiance. Aller versdes sports et des athlètes que tu connais et en lesquels tu crois. Greg Lanctôt

Le marché est en plein essor et il faut être prudent. C’est possible de se faire un beau paquet de fric en ouvrant et en échangeant des cartes, un peu comme avec un portefeuille d’actions, mais il faut toutefois demeurer prudent, avertit Greg Lanctôt.

« C’est sûr qu’au début, sortir 1500 $ pour une carte, c’est difficile, parce que tu te mets à penser et que c’est l’équivalent d’un voyage ou d’un abonnement à un club de golf. »

Mais comme le répète Alex Ruest, « tout le monde a commencé avec rien ». Dorénavant, moins de quatre ans après avoir investi temps et argent, ces trois passionnés sont devenus des références.

À différentes échelles

Comme en finance, le langage propre au monde des cartes de hockey est très spécifique et surtout niché.

La très grande majorité des cartes sont produites par l’entreprise Upper Deck. Puis, la société possédant la licence détient différentes collections. Le but de chaque collectionneur est de trouver la carte recrue d’un joueur, car c’est ce qui a le plus de valeur. Ensuite, l’objectif est d’avoir en sa possession la triade parfaite. Le podium. Les pierres de l’infini des cartes recrues, c’est-à-dire la Young Guns, la Future Watch et la The Cup. Trois cartes spéciales de trois collections différentes qui représentent le Saint-Graal du collectionneur.

Pour la référence, une des 97 cartes neuves The Cup de Connor McDavid vaut actuellement près de 250 000 $, selon les experts rencontrés.

Ensuite, trois éléments prévalent pour augmenter la valeur d’une carte. La signature du joueur apposée sur la carte, un morceau de chandail porté par l’athlète en plein match inséré dans la carte et la rareté de l’objet. Par exemple, chaque carte The Cup est produite à seulement 99 exemplaires dans le monde.

Actuellement, l’une des cartes les plus attendues est la carte recrue de Connor Bedard détaillée à un seul exemplaire. Sa valeur est estimée à 3,5 millions de dollars américains sur le marché.

La trouver serait l’équivalent de gagner à la loterie.

Le marché a explosé

La plupart des amateurs de hockey de la génération Ramdam ont collectionné les produits de base de McDonald’s et Tim Hortons. Or, le marché des cartes est maintenant beaucoup plus sérieux.

Cependant, tout le monde ou presque a le même antécédent. Un paquet de cartes de hockey accompagnant un joyeux festin ou le café de son père un matin de match. Encore de nos jours, ces chaînes de restauration rapide font la promotion des cartes à collectionner.

« De voir [Sidney] Crosby et [Nathan] MacKinnon à la télé et sur les panneaux d’autoroute qui ouvrent des cartes, ça donne le goût aux plus jeunes d’entrer là-dedans », soutient le collectionneur Greg Lanctôt.

Comme les collectionneurs, le marché a grandi. Et il est devenu mature. Pas comme celui du basketball, du baseball et du football aux États-Unis, mais on s’en rapproche.

« Il y a un engouement autour des performances. Ça me rassure que le marché soit maintenant basé sur ça, explique l’animateur de Show de cartes. [Quinton] Byfield ne montait pas depuis deux ans. Là, ses performances s’améliorent et sa valeur aussi. Au début de la saison, le marché pour Jack Hughes a explosé, parce qu’il était le premier compteur de la LNH. J’ai fait de l’argent avec une carte de Hughes. Je ne voulais pas la vendre, mais le marché est tellement devenu haut que je n’avais pas le choix. »

Essor pandémique

Comme bien des secteurs, la pandémie a été profitable pour l’industrie des cartes. Le ski de fond, le vélo et les jeux de société en sont des exemples. « Il y a beaucoup d’argent qui est sorti de nulle part pendant la pandémie, lance Antoine Carrier. Les gens avaient de l’argent, ils étaient pris chez eux, tout était fermé et ils se sont mis à investir dans les cartes de hockey. »

Aujourd’hui, « c’est un marché qui est plus axé sur l’investissement », ajoute-t-il.

D’ailleurs, l’arrivée d’influenceurs dans le monde des cartes pendant cette période, comme GaryVee aux États-Unis et Olivier Primeau au Québec, a certainement servi la cause de l’industrie.

Dans les grands congrès, des millions de dollars sont distribués, échangés et négociés au cours d’une journée. Comme des banquiers sur Wall Street lorsqu’une action bondit ou dégringole.

Un pari plus ou moins risqué

Il reste que la demande est si forte que le prix d’achat a aussi suivi une tendance à la hausse, rapportent les collectionneurs.

Il y aura toujours des paquets ou des boîtes de cartes à prix modique offertes, mais y mettre quelques dizaines de dollars revient à les envoyer aux ordures, car jamais une carte de ces collections de base n’aura une valeur supérieure à l’investissement initial.

Alors il faut creuser. Aller dans les magasins spécialisés ou des évènements sérieux et ne pas avoir peur d’y laisser une partie de sa paie pour espérer faire du profit à court, moyen et long terme.

Chaque fois que tu ouvres une boîte, c’est très risqué. Dès que tu commences à ouvrir une boîte, il n’y a plus rien de certain dans ton investissement. Tu peux quadrupler ton investissement, ou tout perdre. Et les chances sont beaucoup plus grandes que tu perdes. Greg Lanctôt

Cependant, il y a toujours moyen de limiter ses pertes, tient à préciser Alex Ruest. « Quand tu ouvres des boîtes, elles sont souvent dispendieuses. Donc, acheter une boîte à 100 $ au lieu de payer une boîte à 1000 $, c’est moins risqué, mais tu peux obtenir une grosse carte quand même. Il y a plein d’options. Et si tu perds, tu limites tes pertes un peu. »

Pour Antoine Carrier, qui gagne sa vie avec les cartes de hockey, c’est presque mathématique. « La boîte est 1000 $. Dès que tu la payes, tu es -1000. Donc après, tu veux rentabiliser ton achat avec ce qu’il y a dans ta boîte. Mais parfois, tu peux avoir une boîte avec juste 200 $ de valeur. »

Pour le plaisir

Il faut être au centre d’une discussion entre trois passionnés pour comprendre que ce genre de paris, ou de risques, ne sont pas pris dans une intention purement pécuniaire.

La notion de plaisir est au centre de tous les achats faits par ces mordus.

Le plaisir de jaser, d’échanger et de débattre sur des cartes vaut pratiquement le prix d’une boîte à lui seul.

Antoine Carrier est un amoureux fou de Carey Price. Presque toute sa collection personnelle est axée autour de l’ancien gardien du Canadien de Montréal. C’est pourquoi il la conserve dans un coffre à sécurité maximale.

PHOTO NICHOLAS RICHARD, LA PRESSE Presque toute la collection personnelle de cartes de hockey d’Antoine Carrier est axée autour de Carey Price.

Il faut voir les yeux d’Alex Ruest lorsqu’il présente sa collection de Cale Makar à ses camarades alors qu’il la sort de sa boîte coussinée.

Ou encore l’étonnement dans le visage d’Alex Ruest et d’Antoine Carrier lorsque Greg Lanctôt présente une carte de Brandt Clarke, jeune défenseur des Kings de Los Angeles, et qu’il empile sept déclinaisons de la même carte sur la table de bois.

Pour eux, ce sont beaucoup plus que de simples bouts de carton.

« C’est comme un portefeuille d’investissements »

Qu’est-ce qu’une carte de hockey ? On pourrait définir cet objet comme étant un morceau de carton sur lequel est imprimée l’image d’un joueur de hockey, faisant partie d’une collection et dont la valeur est variable et définie par un marché.

Pour les collectionneurs, cependant, cela représente d’abord et avant tout un investissement.

Ils savent à quel point, vue de l’extérieur, leur passion peut paraître complètement absurde. Mais ils sont capables de se payer des voyages transatlantiques seulement grâce aux profits générés par leur collection.

« Justement, c’est du concret, maintient Greg Lanctôt. C’est un athlète que tu vois évoluer. Ce n’est pas de la cryptomonnaie, des NFT ou des actions. Je ne suis pas excité quand je vois mes actions, mais quand j’ai la carte en main, c’est du réel. Mais c’est géré comme un portefeuille d’investissements. »

Antoine Carrier fait le même parallèle. Dans le monde des cartes, il y a du risque, des investissements et des cycles. Il suffit d’être aux aguets pour limiter les dégâts.

PHOTO NICHOLAS RICHARD, LA PRESSE Les collectionneurs Greg Lanctôt, Antoine Carrier et Alex Ruest montrent leurs collections de cartes de hockey.

« Parfois tu paies plus cher, mais tu t’assures d’un bon rendement », explique Antoine Carrier en regardant ses camarades hocher la tête d’approbation.

Son aventure a commencé avec de « petites cartes » comme celles de Connor McDavid autographiées. Son premier budget était de 1000 $.

« Ça ne valait pas la tonne, mais tranquillement, mon investissement est monté à 10 000 $. Je me suis acheté une Future Watch d’[Alexander] Ovechkin et je l’ai échangée pour 15 000 $ de valeur. Le profit, je l’ai mis ailleurs et j’ai commencé à cibler mes [Carey] Price. Tu ne peux pas te lancer partout. Et il faut connaître ses finances aussi. Comme des investissements. »

Alex Ruest compare les cartes de hockey au poker. Dans les deux cas, le risque fait partie du jeu et une bonne partie de l’investissement repose sur le hasard. « Si tu arrives à ta soirée avec 300 $, il y a une possibilité que tu le perdes au complet ou que tu fasses du profit. Si j’achète une boîte à 250 $, ça va arriver que je n’aie aucun joueur. Mais j’ai eu du fun, j’ai pris un risque. »

De l’adrénaline

D’ailleurs, au-delà des profits, de leurs connaissances et de leur passion pour le sport, les trois collectionneurs se procurent des cartes surtout parce qu’ils sont à la recherche de l’extase et de l’adrénaline procurées par le fait de tomber sur une carte ayant le potentiel d’embellir leur collection.

Ce sentiment, quelque part entre la commotion et l’hystérie, est incompréhensible pour ceux et celles qui boudent leur plaisir.

« Quand ça arrive, tu es excité, c’est comme si tu avais gagné le jackpot ! C’est une chance exceptionnelle. Selon le marché, tu as une bonne idée que c’est une grosse carte, selon le joueur, la boîte, l’année de la boîte… », explique Alex Ruest, presque en état de grâce seulement en y pensant.

Ultimement, le plaisir prend sa source également dans la communauté.

Le petit monde des cartes sportives dans la Belle Province est en pleine ébullition. Ça passe par des groupes Facebook, des congrès, des rendez-vous en direct sur TikTok ou dans la cuisine entre amis à ouvrir des paquets de cartes un vendredi soir avec une pizza et des boissons froides.

C’est également pourquoi nos trois collectionneurs sont aussi impliqués. Car ils ont trouvé, d’une certaine manière, une nouvelle famille dont la majorité des membres sont aussi intenses, impliqués et enthousiastes qu’eux.

« Tout le monde trippe, s’exclame Alex Ruest. Tu rencontres du monde, tu crées des relations, ce sont des gens qui ne sont même pas dans le même domaine. C’est comme dans une chambre de hockey. Tu joues avec un policier, moi je suis représentant des ventes, l’autre est médecin, mais on a tous la même passion : pousser la puck dans le but et prendre une bière après la game. C’est la même affaire. »

Carte de rêve

Actuellement, l’athlète le plus recherché sur le marché mondial est le joueur de baseball Shohei Ohtani.

PHOTO ORLANDO RAMIREZ, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Shohei Ohtani

« Othani n’est pas achetable, souligne Lanctôt. Surtout avec sa nouvelle signature avec les Dodgers de Los Angeles, il s’en va dans un tétramarché ! »

Comme l’homme aux 700 millions de dollars fait l’unanimité, sa valeur est gigantesque. « Pour jouer dans les grosses ligues, il faut quasiment que tu sois millionnaire », explique Carrier.

Comme n’importe quel passionné, nos trois collectionneurs sont aussi des rêveurs.

« Ma carte de rêve est Lewis Hamilton autographiée », lance Greg Lanctôt sans réfléchir, lorsqu’on demande aux trois hommes pour l’acquisition de quelle carte ils seraient prêts à faire des pieds et des mains. « La Topps Chrome Auto sur 65. Si tu me dis que je peux l’acquérir, je vends 80 % de ma collection pour aller la chercher, ça ne me dérange pas. »

Antoine Carrier, le chanceux, est déjà propriétaire de sa carte de rêve : « C’est la carte recrue Shield de Carey Price un sur un. Je pense que c’est la carte de Price qui vaut le plus cher. »

« L’as-tu ? Est-ce qu’on peut la voir ? », lui demande Alex Ruest, curieux et impressionné.

Pendant qu’Antoine Carrier la sort de sa mallette, Alex Ruest montre une carte recrue de Cale Makar. « J’ai échangé pour l’avoir. J’ai fait un million d’affaires et je l’ai finalement eue et je ne m’en débarrasse pas. Je la garde. »

Mais sa carte de rêve ? « Une The Cup de Makar. » Sa valeur sur le marché ? Près de 10 000 $.

Bienvenue dans le monde des cartes de collection.