(Denver) Le défenseur de l’Avalanche Samuel Girard jouera un premier match depuis qu’il a suivi le programme d’aide aux joueurs de la LNH et l’AJLNH dimanche, lorsque les Sharks de San Jose seront de passage au Colorado.

Associated Press

Girard a disputé son dernier match le 18 novembre. Il a demandé de l’aide pour traiter des troubles sévères d’anxiété et de dépression qui ont mené à l’abus d’alcool le 24 novembre, puis il a obtenu le feu vert pour reprendre l’entraînement le 22 décembre.

Le Québécois a indiqué samedi qu’il « avait évidemment besoin de ça » et a remercié tout le monde pour leur appui.

« Je suis excité de l’avoir fait et je suis excité d’être de retour, a-t-il dit. Je suis une nouvelle personne. Je me sens plus en vie plutôt que de cacher tout ça dans ma tête et mon corps. Je me sens bien. »

L’athlète de 25 ans originaire de Roberval dispute actuellement sa septième saison complète dans la LNH.