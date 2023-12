Sortie de zone, saison 5 Épisode 25 : Le ménage à trois a-t-il profité au Canadien ?

Est-ce que le Canadien a eu la main heureuse avec son ménage à trois devant le filet ? Jusqu’ici, en tout cas, ça marche très bien, mais aussi, le Canadien finira sans doute par échanger un de ses gardiens, et on se demande quand… Pendant ce temps, Josh Anderson semble relancé, et Juraj Slafkovsky est peut-être la meilleure option pour Martin St-Louis sur le premier trio. Aussi, est-ce que la position du CH au classement est celle que l’on avait prévue ? Et du côté d’Ottawa, ça va prendre des changements… et peut-être aussi un certain Patrick Roy !