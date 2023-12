Lisez les comptes rendus des matchs du dimanche 17 décembre dans la NFL.

James Cook a réussi un sommet en carrière avec 179 verges au sol, inscrivant deux touchés, et les Bills de Buffalo ont vaincu les Cowboys de Dallas 31-10.

Les Cowboys avaient remporté cinq matchs de suite.

Josh Allen a lancé pour seulement 94 verges pour les Bills (8-6), qui ont remporté deux matchs de suite pour la première fois depuis leur séquence de trois gains, qui s’était terminée le 1er octobre. Les Bills possèdent désormais un match d’avance sur les Broncos de Denver et les Steelers de Pittsburgh dans la course aux éliminatoires dans l’Association américaine.

Allen a connu une journée plutôt facile, complétant sept passes sur seulement 15 tentées. Il a lancé une passe de touché et a réussi un majeur sur une course d’une verge.

En raison des défaites des Packers de Green Bay et des Falcons d’Atlanta dimanche, en plus des Lions de Detroit qui ont battu les Broncos de Denver samedi, les Cowboys (10-4) se sont qualifiés pour les éliminatoires avant même le botté d’envoi de leur match.

Les Cowboys, qui montrent un dossier de 7-0 à domicile, ont maintenant une fiche de 3-4 à l’étranger. Ils ont dominé l’adversaire 279-108 à la maison, mais se sont fait mener par un total de 156-152 sur les terrains ennemis.

Les Bills ont terminé le match avec 266 verges au sol, eux qui ont possédé le ballon pendant 10 minutes de plus que les Cowboys.

Les Cowboys, qui avaient marqué 40 points ou plus cinq fois cette saison, en plus de gagner cinq rencontres par 20 points ou plus, ont été limités à 195 verges à l’attaque, leur plus bas total de la saison. Dak Prescott a terminé le match avec 21 passes complétées sur 34, pour 134 verges. Il a été victime d’une interception.

Latavius Murray a réussi une course de deux verges pour compléter la première séquence offensive des Bills.

John Wawrow, Associated Press