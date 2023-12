Chaque semaine, les journaistes de l’équipe des Sports répondent à vos questions.

Le volleyball pro

À part les équipes nationales, y a-t-il d’autres débouchés pour les joueurs et joueuses de volleyball ? Peut-on gagner décemment sa vie en jouant au volleyball professionnel ? Yves Lebeau

Réponse de Simon-Olivier Lorange

Oui, c’est possible, principalement en Europe. Quelques grandes vedettes y sont même millionnaires ! Une ligue existe aux États-Unis, la National Volleyball Association (NVA). Il s’agit toutefois d’un circuit professionnel mineur par rapport aux autres géants du continent et les salaires y sont, conséquemment, modestes.

Le numéro le moins porté

PHOTO DENIS COURVILLE, ARCHIVES LA PRESSE Le 99, porté par Wayne Gretzky, est le seul numéro de chandail retiré dans la Ligue nationale de hockey.

Quel numéro a été le moins porté par les joueurs de la LNH, tous les clubs confondus ? Claudette

Réponse de Simon-Olivier Lorange

Après avoir épluché le site Hockey Reference, il semble que le numéro 0 ait été porté uniquement par Neil Sheehy, des Whalers de Hartford, en 1988. Sa déclinaison, le 00, a été choisie deux fois, notamment par le gardien québécois Martin Biron, chez les Sabres de Buffalo, en 1995-1996. Il y a aussi le 99 (trois occurrences) et le 66 (six), associés à des joueurs iconiques – le 99 est d’ailleurs retiré partout dans la ligue. Et il y a enfin le 69 qui n’a été utilisé que quatre fois. Je vous laisse toutefois chercher pourquoi il n’est pas plus populaire.

Le mystérieux chrono au soccer

PHOTO MATTHEW CHILDS, ARCHIVES REUTERS Théoriquement, c’est l’arbitre en chef sur le terrain qui décide quand il siffle la fin de la mi-temps ou du match.

A-t-on déjà chronométré le temps lorsque le jeu est arrêté au soccer afin de le comparer avec le temps ajouté après 90 minutes, et pourquoi ne pas faire comme au hockey et activer le chrono lorsque le jeu se déroule et le stopper lorsque le jeu est arrêté ? Pierre Mainville

Réponse de Jean-François Téotonio

Le temps ajouté après 90 minutes est choisi arbitrairement par les officiels. Théoriquement, c’est l’arbitre en chef sur le terrain qui décide quand il siffle la fin de la mi-temps ou du match. Il obtient des indications de ses assistants pour savoir combien de temps il devrait ajouter. En toute transparence, l’auteur de cette réponse n’a jamais chronométré les arrêts de jeu d’un match pour les comparer aux minutes ajoutées par les officiels à la fin de celui-ci. On peut néanmoins se douter que notre chronomètre afficherait généralement plus de temps à reprendre que ce qui est déterminé par les arbitres. Prenons la dernière Coupe du monde de la FIFA en exemple : au Qatar, en début de tournoi, les officiels avaient eu la directive de reprendre la totalité des minutes perdues pendant la demie à la fin de celle-ci, notamment pour éviter que les joueurs perdent trop de temps à célébrer ou à effectuer des substitutions. Ce qui a donné lieu à parfois huit ou neuf minutes de temps ajouté, alors que ça tourne plutôt autour de trois ou quatre minutes habituellement. Au fil du tournoi, on est graduellement revenu à la norme. Pourquoi ne pas faire comme les autres sports et simplement stopper le chrono lors des arrêts de jeu ? Le soccer veut garder sa fluidité du jeu, son caractère organique, ce qu’il perdrait avec des arrêts de jeu constants.

Les célébrations au soccer

PHOTO MATTHEW CHILDS, ARCHIVES REUTERS Jack Hinshelwood célèbre son but contre Brentford en Premier League anglaise.

Lorsqu’ils marquent un but, pourquoi les joueurs de soccer se dirigent-ils systématiquement en courant vers les gradins plutôt que de fêter avec leurs coéquipiers, comme au hockey, par exemple ? Alain Gauthier

Réponse de Jean-François Téotonio

La réponse poétique serait de vous dire que les joueurs se dirigent vers les partisans en premier parce que c’est pour eux qu’ils jouent, c’est avec eux qu’ils veulent célébrer leurs exploits. Ils sont aussi physiquement plus près, alors que dans un sport comme le hockey, une baie vitrée les sépare. Nous vous faisons aussi gentiment remarquer que les buteurs au hockey se lancent souvent dans la baie vitrée en premier lieu, devant les partisans, avant de recevoir leurs confrères dans leurs bras quelques secondes plus tard. Cela dit, au soccer, ce n’est pas le cas « systématiquement », comme vous le dites. Généralement, les coéquipiers ne sont pas bien loin derrière, ou devant, ou à ses côtés. Cela dépend du contexte et de l’endroit où le but a été marqué. La réponse moins poétique ? C’est sur les lignes de côté que se tiennent les caméras.

Question de ballottage

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Joel Armia a été soumis au ballotage par le Canadien plus tôt cette saison.

Comment fonctionne le ballottage dans la LNH ? Pourquoi certains joueurs doivent-ils y passer pour retourner dans les mineures ? Et qu’arrive-t-il si plusieurs équipes sont intéressées par un joueur ? Émile Topalian

Réponse de Simon-Olivier Lorange

L’obligation pour un joueur d’être soumis ou non au ballottage est dictée par l’âge auquel il signe son premier contrat de la LNH ainsi que le nombre de saisons ou de matchs qu’il a disputés. Ce nombre diffère selon qu’un joueur est un patineur (attaquant, défenseur) ou un gardien. Plus un joueur signe son premier contrat tard, plus son seuil de matchs sera bas. Une fois qu’un joueur est placé au ballottage, toutes les équipes peuvent le réclamer. S’il y en a plus d’une qui se manifeste, la priorité ira à celle qui est située le plus bas au classement général de la LNH.