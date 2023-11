(Montréal) Antoine Bouchard accrochera officiellement son judogi de compétiteur à l’Open panaméricain de Montréal qui aura lieu les 18 et 19 novembre prochains. Le Québécois, qui vient tout juste d’être médaillé de bronze (73 kg) aux Jeux panaméricains de Santiago, profitera de l’occasion pour faire un dernier tour sur le tatami devant famille et amis au Centre Pierre-Charbonneau.

communique@sportcom.ca Sportcom

« Depuis que je suis jeune, je m’entraîne et mon but est d’être le meilleur. Après être revenu de ma deuxième chirurgie à une épaule en janvier, j’ai vu que je ne serais jamais au même niveau qu’avant pour me rendre jusqu’aux Jeux olympiques (de Paris), ce qui était mon objectif. C’est ma décision au lieu d’étirer ça pour continuer indéfiniment », constate le futur retraité en toute lucidité.

Dans une carrière internationale qui a duré une décennie, celui qui est âgé de 29 ans a pris part à cinq Championnats du monde seniors et à deux éditions des mondiaux juniors, en plus d’être sacré trois fois champion panaméricain. Son plus grand fait d’armes demeure toutefois sa cinquième place aux Jeux olympiques de Rio 2016 dans le tableau des moins de 66 kg.

« La longévité de ma carrière, c’est un des aspects dont je suis le plus fier. Le peak, ce sont les Jeux olympiques où j’ai eu mon meilleur résultat à vie. Je regarde derrière et je suis vraiment fier de ce que j’ai accompli. À Rio, avant le tournoi, j’étais classé 20e sur 22 athlètes et j’ai réussi à aller chercher un top 5. »

Au point de vue humain, ce qu’il retire, ce sont les liens noués avec ses entraîneurs au fil des ans, allant de son club local, à l’équipe du Québec, jusqu’au centre national d’entraînement.

« Ce sont toutes des personnes extrêmement passionnées qui voulaient gagner autant que moi, sinon plus. C’est ça la beauté du sport et des gens comme ça. Nous sommes chanceux d’en avoir en quantité astronomique au judo ! »

Reconnu pour son style de judo peu orthodoxe, Antoine Bouchard a finalement su en tirer parti. « Les gens n’étaient pas habitués à se battre contre ce style. C’était parfois un problème pour mes entraîneurs qui se grattaient la tête pour essayer de trouver ce qui pourrait bien le complémenter. Quand je faisais du judo à Jonquière, mon entraîneur Roger Tremblay me disait que j’avais un style tout croche. Au départ, il a essayé de me changer, mais ensuite, avec le temps, il m’a poussé dans cette voie-là. Disons que ç’a été un peu ma marque de commerce au fil des ans. »

Antoine Bouchard n’a pas seulement frayé dans le haut niveau sportif, mais aussi à l’école. Lorsqu’il a déménagé à Montréal pour se perfectionner dans son sport, ses parents lui ont fait promettre qu’il continuerait ses études. Les années ont passé et il est encore à l’école aujourd’hui : au doctorat en biochimie à l’Université du Québec à Montréal.

« Ç’a toujours été important pour moi et j’ai eu de la chance d’avoir des gens qui m’ont permis de concilier les études et le judo. Dans ces deux domaines, ça prend de la persévérance, de la constance et il faut être méthodique. J’ai réussi à développer ces qualités au judo et à l’école. »

L’autre projet qu’il mènera parallèlement à ses études dans les prochains mois sera un stage de travail multidisciplinaire chez Judo Canada.

« C’est un peu la suite logique pour moi. J’ai eu la chance d’avoir des entraîneurs passionnés et je veux redonner au sport et faire profiter aux athlètes de mon expertise. Ça va être une expérience excitante ! » poursuit Bouchard, qui suit également une formation au Diplôme avancé en entraînement.

Nicolas Gill, directeur général et directeur haute performance chez Judo Canada, se réjouit des motivations qu’a Bouchard pour redonner à son sport.

« Il a toujours démontré un intérêt à s’impliquer, notamment en donnant un coup de main à son club à Jonquière. On veut lui faire découvrir l’autre côté de notre organisation sportive », soutient Gill, qui ajoute que plusieurs ex-athlètes, dont lui-même, sont demeurés fidèles envers leur fédération nationale.

« Cela a une grosse valeur ajoutée. Si on peut garder nos anciens athlètes impliqués, ils apportent une expertise unique et il y a une grosse partie de leur intégration qui est beaucoup plus facile, en plus de leur compréhension de la communauté. »

Antoine Bouchard sera honoré à son club local, le samedi 25 novembre, dans le cadre du souper-bénéfice de Judokas Jonquière.