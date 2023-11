Sortie de zone, saison 5 Épisode 12 : Comment relancer Anderson et Slafkovský ?

Les ailiers du Canadien Josh Anderson et Juraj Slafkovský connaissent un long passage à vide sur le même trio. Comment les relancer ? Antoine Roussel, Guillaume Lefrançois, Alexandre Pratt et Jérémie Rainville discutent de quelques propositions — et non, ça n’implique pas un renvoi à Laval. Aussi au menu : un débat sur l’expérience des Ducks d’Anaheim avec leur espoir Leo Carlsson et Antoine Roussel raconte la fois où il a dû lever une clause de non-échange rapidement.