Quelques semaines seulement se sont écoulées entre le premier entraînement du duo Lamothe-Verbinska et ses débuts sur la scène internationale. Cinquièmes aux Jeux panaméricains de Santiago, les nageuses artistiques sont persuadées que l’évènement leur servira de tremplin pour la suite de leur carrière.

Sportcom

Audrey Lamothe et Olena Verbinska, respectivement âgées de 18 et de 15 ans, ont d’abord pris le cinquième rang du programme technique mardi, puis elles ont offert la quatrième performance libre jeudi. Déjà, elles se sentaient plus à l’aise à leur deuxième sortie au complexe aquatique de Santiago, deux jours seulement après y avoir nagé pour une première fois ensemble en compétition.

PHOTO PILAR OLIVARES, REUTERS

« Il fallait apprendre après notre première épreuve comment on réagissait ensemble en compétition, parce que ce n’est pas la même chose qu’à l’entraînement. Ce n’est pas le même environnement », a expliqué Audrey Lamothe en zone mixte, tout sourire après avoir reçu la note de 163, 6458.

Un résultat qui a porté leur total à 361, 2458.

« En compétition, il faut apprendre comment s’y préparer, avoir le bon volume à l’échauffement et trouver ce qui nous convient. On semble avoir trouvé une bonne routine qu’on va pouvoir pousser plus loin dans le futur. »

Les Mexicaines Nuria Diosdado et Joana Jimenez ont remporté l’or en duo grâce à un cumulatif de 486 0208. Elles se sont du même coup qualifiées pour les Jeux olympiques de Paris, les troisièmes de Diosdado et les deuxièmes de Jimenez.

Les Américaines Megumi Field et Ruby Remati ont mérité l’argent avec 451, 6758 points, suivies des Brésiliennes Laura Miccuci et Gabriela Regly Silva (390, 2437).

Un grand potentiel

Lamothe et Verbinska avaient beaucoup de pain sur la planche en prévision des Jeux panaméricains. Lorsqu’elles ont entamé leur collaboration en duo, les nageuses ont adapté leur routine technique et ont créé une nouvelle routine libre afin d’unir leurs forces respectives. Jeudi, c’était la première fois qu’elles la présentaient à des juges.

« On a voulu mettre nos forces en commun et créer la meilleure routine possible pour les Jeux panaméricains. Je me sentais bien préparée, en confiance. On a fait beaucoup de démonstrations à l’entraînement et on a travaillé notre technique tous les jours. Après un mois, on était plus que prêtes », a mentionné Audrey Lamothe.

L’entraîneure Lyza Yakhno s’est montrée particulièrement enthousiaste quant au potentiel du duo au terme du programme libre de jeudi.

« Premièrement, je veux dire que je suis extrêmement fière d’être leur entraîneure », a tenu à souligner Yakhno, médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo avec la formation ukrainienne.

« Je crois en elles et elles croient en moi, ça fait de nous un très bon trio ! Ce sont deux jeunes femmes formidables, très travaillantes et un jour, elles seront sur un podium olympique », a-t-elle confié à Sportcom.

Audrey Lamothe et Olena Verbinska nagent aussi les épreuves par équipe à Santiago qui se termineront vendredi. Le pays qui décrochera l’or méritera ainsi sa place aux Jeux olympiques de Paris. Les Canadiennes se prépareront ensuite pour les Championnats du monde des sports aquatiques prévus en février, dernière occasion de se qualifier à Paris.

« En peu de temps, elles ont trouvé une belle connexion et en ont fait leur force. Certaines filles peuvent avoir de la difficulté à trouver une telle chimie. Elles sont jeunes et ont juste besoin de temps, de plus d’expérience », a conclu Lyza Yakhno.

« Ce n’est pas juste de monter une marche à la fois, on en a enjambé quatre du même coup ! » a pour sa part illustré Audrey Lamothe.

« Pour la prochaine compétition, on aura certainement plus de confiance en nous. On a commencé avec quelque chose de gros et ça reflète que notre duo est fort. »