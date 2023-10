La complicité des plongeuses Mia Vallée et Pamela Ware laisse présumer qu’elles sont amies depuis la maternelle. La vérité, c’est qu’il y a moins d’un an, elles se connaissaient à peine et « croyaient toutes les deux que l’autre était méchante », a raconté Vallée.

Sportcom

Rencontrées au terme de la finale du 3 m synchro aux Jeux panaméricains de Santiago, les deux Québécoises ont expliqué à quel point leur relation facilite les choses à cette épreuve. Elles venaient tout juste de recevoir leur médaille d’argent de la compétition.

Il y avait de la déception liée à ce résultat. En ratant leur troisième plongeon de la soirée, elles ont du même coup « perdu la médaille d’or », pour citer Pamela Ware.

« On est contentes, mais un peu déçues en même temps. C’est vraiment difficile mentalement de revenir après avoir manqué un plongeon, alors je suis vraiment fière de notre équipe. Mia a eu une année difficile et elle a super bien plongé. Je suis aussi vraiment fière d’elle », a-t-elle partagé.

« Ne pleure pas ! » a-t-elle vite ajouté en regardant sa partenaire.

« Je ne pleure pas encore, mais s’il te plaît ne sois pas trop gentille », a rétorqué Mia Vallée.

Grâce à leurs deux derniers passages au tremplin, le duo canadien a tranquillement remonté au classement afin de se frayer un chemin jusqu’au podium.

Vallée et Ware ont commencé à plonger ensemble au début du mois de mai, quelques jours avant de rafler le bronze à la Coupe du monde de Montréal. Si leur synchronisme a été apprécié des juges à Santiago, c’est que les plongeuses ont mis beaucoup de temps à le peaufiner. Au point d’en faire leur plus grand atout.

« Honnêtement on a travaillé tellement fort, on a changé notre technique toutes les deux pour mieux matcher ensemble et trouver la meilleure technique qui fonctionne pour l’équipe et pas pour l’une ou l’autre », a expliqué Pamela Ware, qui est repartie du Chili avec deux médailles d’or en plus de celle d’argent du synchro.

« Avec l’année qui s’en vient, il faut juste être plus stable dans nos plongeons individuels et retourner à l’entraînement, mais je sais que ça va super bien aller pour le futur. »

Plus simple à deux

Double médaillée d’argent à ses premiers Jeux panaméricains, Mia Vallée a connu plus de difficulté au 3 m individuel. Elle était désemparée après sa sixième place et s’est effondrée en larmes en zone mixte. Pamela Ware a été présente pour la réconforter et la remettre sur pied en prévision de la finale en synchro.

« Elle a été capable de me ramener à moi-même ce matin. Je me sens toujours plus en confiance en synchro et je ne l’avais pas réalisé jusqu’à tout récemment. Elle est tellement une bonne partenaire ! Quand je suis avec elle, je sais que je vais bien plonger parce qu’elle me dit constamment que je peux le faire et que je suis capable. D’avoir cette relation à l’extérieur du sport et à la piscine, avec une personne que tu affrontes dans la même épreuve, c’est un sentiment que je n’ai jamais eu auparavant. »

Quand l’une est plus nerveuse ou a moins bonne mine, l’autre va tenter de détendre l’atmosphère. C’est ce que Pamela Ware a fait après le 3 m individuel, puis Mia Vallée lui a rendu la pareille en soirée, durant l’épreuve synchronisée.

« On a créé une amitié incroyable, a résumé Vallée. C’est drôle, quand on a commencé à faire le 3 m synchro à Montréal, on ne se connaissait pas très bien. Les deux, on pensait que l’autre était méchante ! On s’est assises et on a parlé, puis on a réalisé qu’on pensait la même chose. Depuis ce temps-là, on se soutient tellement fort et on se connaît mieux. On s’amuse vraiment sur le tremplin. »

« On veut vraiment plonger ensemble à Paris. Ça fait environ un an… non, même pas ! Ça fait seulement six mois qu’on est ensemble ! » a-t-elle repris en riant.

« Avec huit autres mois de travail, ça va être incroyable. Je suis convaincue que notre deux et demi retourné recevra la même note que notre trois et demi avant et on se retrouvera au sommet du podium. »