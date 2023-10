Un résumé des réussites canadiennes aux Jeux panaméricains à Santiago, le 22 octobre 2023

Natation

Mary-Sophie Harvey a décroché une deuxième médaille d’or de suite dimanche au Complexe aquatique des Jeux panaméricains de Santiago. Après celle obtenue au relais 4x100 m libre en compagnie de Katerine Savard, la Trifluvienne a été la plus rapide en finale du 200 m libre.

Elle a affiché un temps de 1 min 58 s, 08 s et a devancé de justesse la Brésilienne Maria Da Vista Costa (+0,04 seconde). L’Américaine Camille Spink a été la troisième nageuse à toucher le mur (+0,53 seconde).

« Je voulais bien faire, mais je ne voulais pas me mettre trop de pression pour apprécier le moment présent. J’ai été agréablement surprise de mon temps en qualification et ça m’a donné le goût d’aller chercher la médaille d’or en finale », a commenté Mary-Sophie Harvey.

La journée de travail d’Harvey s’est conclue un peu plus tard avec une autre médaille, de bronze (+1,45 seconde) cette fois, au relais mixte 4x100 m libre. La Québécoise était la dernière relayeuse de l’unifolié et elle a été en mesure de conserver la troisième place acquise par ses coéquipiers Finlay Knox, Javier Acevedo et Maggie Mac Neil.

Les Brésiliens ont remporté la médaille d’or, suivis des Américains (+0,43 seconde).

« C’est tellement le fun les relais mixtes, c’est complètement différent, l’ambiance est spéciale. J’ai eu besoin de plaisir ! J’en apprends lors de chaque course, c’est un bon échauffement pour le 100 m libre qui aura lieu demain », a ajouté Harvey.

Édouard Fullum-Huot et Katerine Savard ont également reçu une médaille après avoir nagé pour le Canada en qualification.

Savard a ensuite sauté à la piscine pour la finale du 100 m papillon, où elle a pris le cinquième rang en raison d’un chronomètre de 59,4 s.

Plongeon

Les trois Québécois en action dimanche sont tous montés sur le podium lors de leurs finales respectives au Centre aquatique de Santiago.

Pamela Ware et Mia Vallée ont réussi un doublé canadien au tremplin d’un mètre individuel. La constance de Ware est ce qui a fait la différence, elle qui a conclu la finale avec deux plongeons bons pour des notes identiques de 58,50 points. Elle a terminé la finale avec 280,25 points.

« Je me sens tellement heureuse et je suis fière de moi, et de Mia. Ce matin, je ne me sentais pas vraiment bien après les préliminaires. J’ai été capable de repartir à zéro. Je suis un peu surprise, mais très fière » a commenté Ware.

De son côté, Vallée a également amorcé la compétition en force, mais une erreur de parcours à son quatrième plongeon aura finalement fait la différence. Elle termine tout de même avec la médaille d’argent autour du cou en vertu de ses 272,30 points.

PHOTO LUISA GONZALEZ, REUTERS Mia Vallée

« Je suis incroyablement contente de ce que j’ai démontré aujourd’hui [dimanche]. Je suis un peu déçue de ne pas avoir eu la médaille d’or parce que j’ai raté mon plongeon le plus facile. C’était la première compétition depuis plus d’un an où je me sens moi-même. Ce sentiment-là me rend vraiment contente, j’ai travaillé sur mon mental dans les derniers mois et c’est vraiment encourageant », a indiqué Vallée.

Du côté masculin, Nathan Zsombor-Murray et son coéquipier Rylan Wiens ont pris le deuxième rang de la finale au 10 m synchro qui a été l’affaire des Mexicains Kevin Berlin et Randal Willars.

« On a seulement pu faire deux pratiques ensemble au 10 m dans les derniers mois avec les blessures de Rylan. Je suis très heureux de notre performance. Nous avons été excellents en ce qui a trait au synchronisme. C’est de très bon augure pour l’année olympique qui arrive », a mentionné Zsombor-Murray.

Gymnastique artistique

À l’image des gymnastes masculins de la délégation canadienne, Aurélie Tran, Frédérique Sgarbossa et leurs coéquipières sont montées sur le podium aux Jeux panaméricains de Santiago. Elles ont aidé le Canada à se classer au troisième rang de la finale du concours par équipe chez les femmes.

PHOTO MARTIN BERNETTI, AGENCE FRANCE-PRESSE Aurélie Tran, Ava Stewart, Cassandra Lee, Frédérique Sgarbossa et Sydney Turner

Tran a effectué des routines sur les quatre appareils, obtenant sa meilleure note aux barres asymétriques avec 13 400 points. Elle s’est classée au cinquième rang des qualifications du concours complet individuel, obtenant son billet pour la finale qui se tiendra lundi.

La Québécoise sera également en action lors des finales aux barres asymétriques, au sol et à la poutre plus tard cette semaine.

De son côté, Sgarbossa a obtenu des notes de 13 033 à la table de saut et de 12 100 aux barres asymétriques.

Ava Stewart, Cassandra Lee et Sydney Turner étaient les coéquipières de Tran et Sgarbossa.

Escalade

Dylan Le a enregistré deux records personnels et s’est classé septième des qualifications de vitesse en escalade, dimanche, grâce à son chrono de 5,97 secondes.

Au premier tour éliminatoire, Le a vaincu l’Équatorien Gabriel Cancel par 0,46 seconde avant de baisser pavillon en quart de finale contre Carlos Granja (+0,27 seconde), lui aussi de l’Équateur.

La grande finale a été remportée par l’Américain Samuel Watson devant son compatriote Noah Bratschi (+0,59 seconde).

Taekwondo

Charlélie Mercier a été éliminé à son premier combat des moins de 80 kg dimanche face au Chilien Joaquin Andrés Churchill Martinez. Le Lévisien de 23 ans, qui participait à ses premiers Jeux panaméricains, s’est incliné au compte de 2-0.

Le Québécois Marc-André Bergeron combattra lundi dans le tableau 80 kg et plus.

Boxe

Wyatt Sanford a remporté son premier combat des Jeux panaméricains par décision unanime, dimanche, chez les moins de 63,5 kg Il a vaincu le Cubain Lazaro Jorge Alvarez Estrada et passe ainsi aux quarts de finale.

« Je me sens vraiment bien ! C’était un adversaire coriace pour commencer le tournoi. Le plan de match mis en place par mon équipe d’entraîneurs a été respecté à la lettre et c’est vraiment ce qui m’a permis de l’emporter », a noté Sanford.

En fin de journée, Junior Petanqui a imité son compatriote en l’emportant par décision unanime des juges chez les moins de 71 kg contre Aaron Solomon Prince de Trinité-et-Tobago.

Sports équestres

Naima Moreira Laliberté a été la meilleure Canadienne en première manche du Grand Prix individuel, elle qui a conclu 9e rang avec 72 739 points.

Béatrice Boucher (11e, 71 147), Mathilde Blais Tetreault (12e, 70 391) et Camille Carier Bergeron (20e, 67 565) étaient également en action dimanche.

La compétition reprendra lundi du côté de Santiago.

Racquetball

Invaincue en trois rencontres samedi, la joueuse de racquetball Frédérique Lambert a subi une première défaite dimanche, en avant-midi. Elle a perdu en quatre manches serrées de 9-11, 7-11, 11-9 et 7-11 contre l’Argentine Natalia Mendez.

Lambert et sa coéquipière Michèle Morissette ont affronté les Mexicaines Montserrat Mejia et Alexandra Herrera en double et se sont inclinées en trois manches de 11-3, 11-7 et 11-7 par la suite.

Samuel Murray a quant à lui marqué le début de son tournoi individuel d’une victoire de 3-0 contre le Costaricain Gabriel Garcia. Le joueur originaire de Baie-Comeau l’a emporté 11-8, 11-6 et 12-10.

Murray a récidivé en après-midi avec une victoire en double en compagnie de son coéquipier albertain Coby Iwaasa. Le duo a fait face à un défi de taille et a vaincu celui des Américains Alejandro Landa et Daniel De La Rosa en trois manches.

Les Canadiens ont dû faire preuve de résilience au cours de la rencontre, eux qui tiraient de l’arrière deux manches à zéro en début de rencontre. Murray et Iwaasa sont revenus en force pour arracher les trois manches suivantes au compte de 11-8, 11-8 et 11-4.

Murray a ensuite fait équipe avec Lambert en quart de finale en double mixte. Tirant de l’arrière 2-0 après deux manches face aux Boliviens Angelica Barrios et Conrrado Moscoso, les Québécois ont été en mesure de gagner la troisième manche 11-8, mais ont ensuite dû s’avouer vaincus après avoir perdu la quatrième manche 11-4.

Badminton

Eliana Zhang poursuit sa route au tournoi individuel. Elle a remporté un deuxième match en autant de jours dimanche en ayant le dessus sur la Brésilienne Juliana Viana Vieira 2-0 (21-20, 22-20).

La Québécoise a signé une autre victoire en fin de journée, cette fois en double en compagnie de Wen Yu Zhang. Les Canadiennes sont venues à bout des Dominicaines Nairoy Abigail Jienez Ramirez et Alissa Juleixi Acosta en deux manches (21-10 et 21-11).