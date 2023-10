Le gardien de but Mackenzie Blackwood a signé un contrat avec les Sharks de San Jose le 1 er juillet, lors de l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

Chaque semaine, les journalistes de l’équipe des Sports répondent à vos questions.

Négocier avant le temps ?

Lors de l’ouverture du marché des joueurs autonomes, on voit des contrats qui se signent pratiquement à l’ouverture du marché ou dans les minutes qui suivent. Est-ce à dire que les joueurs ont le droit de commencer à négocier avant ?

Michel Brousseau

Réponse de Guillaume Lefrançois

La convention collective signée en janvier 2013 prévoyait une période de négociation de cinq à sept jours avant l’ouverture du marché, pour permettre aux équipes de tâter le terrain, lancer des perches ou, comme ç’a déjà été dit par un ancien joueur à la télévision, tâter des perches. Cette fenêtre de négociation a toutefois été abandonnée dans l’entente de retour au jeu de 2020. Étrangement, le 1er juillet dernier, sur le coup de midi, il était déjà su que Jonathan Quick avait signé une entente avec les Rangers, Ryan Reaves avec les Maple Leafs et Mackenzie Blackwood avec les Sharks. Donc pour répondre à votre question : non, les joueurs n’ont pas le droit de négocier avant midi le 1er juillet. Mais oui, ils le font quand même, probablement parce qu’ils veulent le monde, et ils le veulent maintenant.

Les deux de trois au baseball

Au baseball, quelle est la logique d’une série 2 de 3, après une saison de 162 matchs ? Les séries éliminatoires sont le moment fort de la saison, alors pourquoi expédier cela ? Il me semble que 159 parties en saison, et au minimum des séries 3 de 5, ce serait plus logique.

Denis Gravel

Réponse d’Alexandre Pratt

Historiquement, seuls les gagnants de chaque ligue, puis de chaque division, se qualifiaient pour les séries éliminatoires. Ça laissait amplement le temps de faire de longues séries en octobre. La Série mondiale a même déjà duré huit matchs ! Mais avec l’ajout de huit nouveaux clubs dans le tournoi, si toutes les séries étaient des 3 de 5 ou des 4 de 7, on se rendrait toutes les années en novembre. Oui, ce serait possible de raccourcir la saison et d’allonger les séries, mais la pause pour les équipes qui profitent d’un laissez-passer au premier tour serait de 8 à 10 jours. Pas l’idéal.

Lancer la balle au troisième but

D’où vient cette coutume, au baseball, de lancer la balle au joueur de troisième but après un retrait sur trois prises ?

Gaetan Faubert

Réponse d’Alexandre Pratt

Excellente question. Selon l’historien officiel des ligues majeures, John Thorn, cité dans un article du Washington Times, cette pratique remonte à 1869. Avant les parties, pour amuser la foule, les joueurs des Red Stockings de Cincinnati faisaient quelques jeux d’adresse avec la balle. Par exemple, l’attraper dans leur dos. « Les amateurs adoraient ça », explique John Thorn. Peu à peu, les joueurs ont commencé à s’échanger la balle pendant les temps morts d’une partie. Avec le temps, ce volet spectacle a disparu. Notez par ailleurs que certains receveurs préfèrent lancer au premier but plutôt qu’au troisième but.

Edmundson et les blessés à long terme

Avec Joel Edmundson qui est blessé pour plusieurs semaines, est-ce que la portion de son salaire retenue par le CH sera affectée si les Capitals de Washington ajoutent son nom à leur liste des blessés à long terme ?

Patrice Trudel

Réponse de Simon-Olivier Lorange

Non. Le nom anglais de « dead cap », dont font partie les sommes retenues dans les transactions, est éloquent. Cet argent dort paisiblement et rien ne le réveillera… ou presque. La santé d’Edmundson n’aura aucun effet sur le Canadien, mais ce serait différent s’il annonçait subitement sa retraite ou si son contrat était racheté. Le cas échéant, puisque les termes de son contrat se trouveraient à changer, la somme retenue serait appelée à changer. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé aux Coyotes de l’Arizona lorsque les Canucks de Vancouver ont racheté le contrat d’Oliver Ekman-Larsson l’été dernier.

Une période sans pause ?

Est-il déjà arrivé dans la LNH qu’une période s’écoule en 20 minutes, sans arrêt de jeu ?

Danny Lemieux

Réponse de Simon-Olivier Lorange

Nous n’avons pas trouvé de tel évènement. Selon les données disponibles, il semble que la plus longue séquence sans arrêt de jeu ait duré presque 14 minutes, au début d’un duel entre les Capitals de Washington et les Penguins de Pittsburgh en 2014.