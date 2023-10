Rocket de Laval

Jean-François Houle satisfait du premier match préparatoire

(Laval) Ce n’était qu’un match préparatoire et les Marlies de Toronto ont déployé une formation un peu plus jeune – il semble que ce soit possible – que celle du Rocket de Laval jeudi après-midi dans la Ville reine. Ça n’a pas empêché Jean-François Houle, vendredi midi, de brosser un portrait positif du travail de son équipe.