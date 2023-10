(Laval) Le Rocket de Laval a procédé à ses premières manœuvres de réduction de son personnel sur la glace en retranchant neuf joueurs vendredi matin.

Michel Lamarche La Presse Canadienne

La liste inclut les attaquants Isaac Dufort, Ty Smilanic, Alex-Olivier Voyer et Nolan Yaremko.

Voyer et Yaremko se joindront aux Lions de Trois-Rivières, dans la ECHL, tandis que Dufort a été retourné au Drakkar de Baie-Comeau, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Les cinq autres sont les défenseurs Stanislav Demin, Eric Hjorth, Noah Laaouan, Andrew Nielsen et Christopher Merisier-Ortiz.

Hjorth, Laaouan, Nielsen et Merisier-Ortiz ont tous été cédés à la formation trifluvienne.

À la suite de ces décisions, le Rocket compte 29 joueurs à son camp d’entraînement, qui s’est poursuivi vendredi matin à la Place Bell.

La liste inclut 17 attaquants, huit défenseurs et quatre gardiens.

Le Rocket disputera son deuxième et dernier match préparatoire du camp d’entraînement dimanche après-midi contre les Senators de Belleville à la Place Bell.

Le défenseur Logan Mailloux, retranché du camp du Canadien mardi, devrait participer à cette rencontre.

Jeudi après-midi dans la Ville Reine, le Rocket a pris la mesure des Marlies de Toronto 3-1.

Jared Davidson a mené l’attaque de la formation lavalloise avec deux buts et Riley Kidney a récolté trois mentions d’aide.

Le défenseur québécois Miguel Tourigny a fait sa part avec deux aides.

Tous les buts de ce match ont été inscrits lors de supériorités numériques.

Les gardiens Jakub Dobes et Strauss Mann ont joué pendant environ 30 minutes chacun. Mann a fait face à 20 des 33 tirs des Marlies et concédé le seul but des locaux.

La saison du Rocket s’amorcera le week-end prochain avec deux matchs en autant de jours contre les Canucks d’Abbotsford, les 13 et 14 octobre.