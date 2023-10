(Calgary) Ivanie Blondin, Connor Howe, Isabelle Weidemann et Ted-Jan Bloemen ont remporté une médaille d’or, vendredi, aux Championnats canadiens de patinage de vitesse sur longue piste.

La Presse Canadienne

La première épreuve du 1000 m féminin a vu l’Ontarienne Blondin l’emporter dans un temps de 1 : 15,62. Il s’agissait de sa deuxième médaille des Championnats, après avoir remporté le bronze au 3000 m, jeudi.

Maddison Pearman et Carolina Hiller ont complété le podium.

« J’étais vraiment contente du résultat, a déclaré Blondin. C’était une bonne course. Je veux essayer de faire le plus de distances possible sans trop m’épuiser, et j’ai montré que je peux y arriver et quand même bien performer à l’échelle internationale, alors j’ai plutôt hâte à tout ça. J’ai hâte de me retrouver sur la route, même si ça va être un long, long voyage, c’est certain. »

Également de l’Ontario, Isabelle Weidemann a gagné le 5000 m féminin dans un temps de 6 : 56,28. Weidermann avait obtenu l’argent au 3000 m féminin, jeudi.

La Québécoise Valérie Maltais, championne canadienne en titre du 3000 m, a terminé sur la deuxième marche du podium en inscrivant en temps de 6 : 58,77.

Chez les hommes, Connor Howe a gagné le premier 1000 m masculin après avoir décroché l’argent au 5000 m.

Le Québécois Laurent Dubreuil a obtenu l’argent, terminant l’épreuve dans un temps de 1 : 08,08. Dubreuil avait remporté l’or au 500 m, jeudi, un jour après avoir remporté l’or au 500 m.

Au 10 000 m masculin, Bloemen s’est mérité un deuxième titre de suite aux Championnats, grâce à un temps de 13 : 06,95.