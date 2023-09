(Montréal) Déçue de sa performance en slalom aux Championnats du monde de canoë-kayak d’eau vive, Florence Maheu a su se reprendre en kayak cross dimanche. La kayakiste a atteint les quarts de finale et s’est classée 16e de cette épreuve qui sera ajoutée au programme olympique à Paris.

luc.turgeon@sportcom.ca Sportcom

Maheu a d’abord terminé 33e des qualifications. En obtenant le meilleur résultat canadien dans cette ronde, tout juste devant sa compatriote Lois Betteridge, l’athlète de Salaberry-de-Valleyfield a obtenu son laissez-passer pour les rondes éliminatoires.

Elle a occupé la quatrième place durant la majeure partie de la course au premier tour. Alors que la Britannique Nikita Setchell filait vers une victoire sans équivoque, Maheu a bien manœuvré à la dernière bouée et est passée au troisième rang. La Néo-Zélandaise Luuka Jones, alors deuxième, a été disqualifiée et la Québécoise en a profité pour accéder au tour suivant.

En quart de finale, Maheu était de nouveau opposée à Setchell, ainsi qu’à la Britannique Kimberley Woods, médaillée d’argent aux mondiaux de 2022, et à la Française Emma Vuitton.

Elle occupait le troisième rang à la mi-parcours lorsqu’elle a été dépassée en contournant la cinquième bouée, ce qui a mené à une quatrième place.

« J’aurais aimé faire mieux en quart de finale, mais c’est une épreuve assez imprévisible et je suis satisfaite d’avoir pu gagner en expérience dans les rondes éliminatoires, a partagé Maheu à Sportcom. Je sens une progression. Les bateaux changent rapidement, les pagaies aussi, alors on essaie de s’adapter le plus vite possible [à l’équipement]. »

Kimberley Woods a été couronnée championne du monde un peu plus tard. Elle a devancé la Française Camille Prigent et la Slovène Eva Tercelj en finale.

Jeudi, Maheu a été stoppée aux qualifications du slalom en finissant 64e et 26e à ses deux descentes. L’Australienne Jessica Fox a remporté l’or deux jours plus tard devant la Slovaque Eliska Mintalova (+1,13 seconde) et la Polonaise Klaudia Zwolinska (+1,40 seconde).

« C’est certain que c’est une déception en slalom. Le parcours des qualifications n’était pas très difficile et les temps étaient très serrés pour accéder à la demi-finale. C’est décevant de ne pas avoir pu faire une manche un peu plus rapide, a mentionné Florence Maheu. En kayak cross, j’ai fait quelques ajustements à mon équipement avant les mondiaux et je suis super contente que cela ait payé. Mon objectif était de passer au premier tour, alors un top16 aux mondiaux, ça répond à mes attentes. »