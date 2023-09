Ils ont été coéquipiers pendant la majeure partie de leur carrière dans la Ligue canadienne de football, ont célébré deux conquêtes de la Coupe Grey et ont passé d’innombrables heures ensemble en dehors du terrain. Il est donc tout à fait approprié que Josh Bourke accède au Temple de la renommée du football canadien avec John Bowman.

Dan Ralph La Presse Canadienne

« La vie est folle. Après le football, vous avez tendance à vous éloigner du jeu et des gars avec qui vous avez joué, mais John et moi nous parlons encore sur une base semi-régulière », a déclaré Bourke.

PHOTO GRAHAM HUGHES, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Josh Bourke

Lorsque nous jouions ensemble, nous étions très proches. Nous nous entraînions ensemble pendant l’entre-saison, nous vivions tous les deux à Montréal toute l’année, nous suivions des cours de français ensemble, nous sortions ensemble, nous allions au cinéma, dans les bars, dans les restaurants, et choses du genre, pendant une bonne partie de la décennie. Si je suis admis, c’est en partie parce qu’il m’a poussé quotidiennement. Le fait de m’entraîner avec un joueur de ce calibre m’a forcé à élever mon niveau de jeu tous les jours, car je ne voulais pas être gêné sur le terrain d’entraînement. Josh Bourke sur John Bowman

Bourke et Bowman ont été coéquipiers avec les Alouettes de Montréal pendant neuf saisons, entre 2007 et 2015. Ils ont aidé la franchise à remporter des titres consécutifs de la Coupe Grey en 2009 et 2010 avant que Bourke ne termine sa carrière avec les Argonauts de Toronto en 2016.

Bowman a passé toute sa carrière dans la LCF, soit de 2006 à 2020, dans la Belle Province et demeure le détenteur du record d’équipe pour le nombre de sacs en carrière, avec 134.

D’ailleurs, la liste des intronisés de 2023 a une saveur pour le moins montréalaise/québécoise.

Le joueur de ligne à l’attaque Lloyd Fairbanks, qui a passé quatre de ses 17 saisons dans la LCF avec les Concordes et les Alouettes, sera également intronisé en tant que joueur. Aussi, Larry Smith — ancien demi-offensif des Alouettes, ancien président de l’équipe et ex-commissaire de la LCF — ainsi que l’entraîneur de longue date Jacques Dussault seront immortalisés à titre de bâtisseurs.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE L'ex-entraîneur Jacques Dussault

Se joindront à ce groupe Solomon Elimimian, un ancien secondeur des Lions de la Colombie-Britannique et des Roughriders de la Saskatchewan, ainsi que Larry Crawford, un demi défensif et spécialiste des retours de bottés avec les Lions.

Les nouveaux membres seront officiellement intronisés vendredi au stade Tim Hortons à Hamilton, puis honorés samedi à la mi-temps du match entre les Tiger-Cats et les Blue Bombers de Winnipeg.

Une arrivée à Montréal remarquée

Montréal a sélectionné Bourke, un athlète de six pieds sept pouces et 315 livres, au troisième tour du repêchage 2004 de la LCF, mais cette saison-là, il est retourné à l’Université Grand Valley State. Bourke a ensuite signé avec les Packers de Green Bay et a passé toute l’année 2006 avec le club de la NFL sans participer à un seul match.

Lorsque Bourke s’est joint aux Alouettes, il s’est rapidement imposé comme un plaqueur gauche dominant. Il a été nommé sur l’équipe d’étoiles de la section Est de 2008 à 2014 et a remporté le titre de meilleur joueur de ligne de la LCF en 2011. Il a été deux fois membre de l’équipe d’étoiles de la ligue et a participé à 151 matchs en carrière avec Montréal et Toronto.

Bourke se doutait bien que le Temple de la renommée du football canadien lui rendrait visite un jour, mais il ne s’attendait pas à ce que cela se produise maintenant.

« C’est un grand honneur », a-t-il affirmé. « Le fait que j’aie pu être admis si tôt m’a pris au dépourvu, mais j’en suis très reconnaissant. »

Les Alouettes ont gagné multitude de matchs pendant le passage de Bourke à Montréal. Toutefois, certains de ses plus beaux souvenirs se sont déroulés en dehors du terrain de football, a-t-il relaté.

« J’ai adoré redonner à cette communauté et m’impliquer à fond. De grandes amitiés se sont nouées à Montréal, non seulement avec des coéquipiers, mais aussi avec des gens de tous les horizons.

« Je crois fermement qu’il faut sortir de sa zone de confort et de ses quatre murs et nouer des relations avec des personnes avec lesquelles on n’aurait pas l’habitude de nouer des relations. J’ai beaucoup d’amis intéressants, ce qui est plutôt cool. Évidemment, les coupes Grey ont été extraordinaires, mais j’ai eu la chance de jouer avec tant de grands joueurs au fil des ans. »