(Montréal) Plus jeune, la karatéka Lily-Rose Nolet regardait attentivement les combats de la Japonaise Ayumi Uekusa sur la scène internationale. Opposée à l’ancienne championne du monde au tournoi de la Première Ligue à Dublin, la Québécoise a vécu « toute une expérience » malgré la défaite, en plus d’en ressortir plus motivée que jamais.

luc.turgeon@sportcom.ca Sportcom

Ça faisait quelque temps que l’athlète de 19 ans soulignait à son entraîneur Rock Guindon qu’elle désirait affronter Uekusa, présentement classée deuxième au monde chez les plus de 68 kg. Ce moment tant attendu est survenu au premier tour éliminatoire de ce tournoi à la ronde disputé samedi dernier.

Fidèles à leur style respectif, les deux rivales ont fait preuve de patience et se sont longuement étudiées en début de combat. Il restait moins de 40 secondes lorsque la représentante du Japon a pris les devants. Celle qui a décroché l’or en Égypte et au Maroc en Première Ligue plus tôt cette saison a vite doublé son avance par la suite. Elle l’a emporté 2-0, a éliminé Nolet et a terminé la journée sur la troisième marche du podium.

« Ç’a été toute une expérience de me battre contre elle ! Je la regarde depuis que je suis toute petite. J’étais très excitée ! J’attendais ce combat avec impatience et j’ai appris plusieurs choses sur lesquelles je pourrai travailler. Je sais que j’ai ma place », a partagé Lily-Rose Nolet qui a ainsi conclu en septième place à Dublin.

« Par comparaison, Lily a 17 tournois internationaux à son actif et la Japonaise en a près d’une cinquantaine, a précisé Rock Guindon. Somme toute, le combat a terminé 2-0, oui, mais Lily s’est vraiment bien battue. »

La Gatinoise, qui occupe le neuvième rang mondial, avait battu la Française Nancy Garcia 2-1 d’entrée de jeu. Les deux karatékas se trouvaient à égalité 1-1 lorsque Nolet a atteint son adversaire avec seulement 14 secondes à faire. De quoi lui donner confiance pour la suite, alors que Garcia, médaillée d’or à l’Open de Paris en janvier dernier, représentait un défi de taille.

« La Française a déjà gagné cinq médailles en Premier League. Elle avait battu Lily-Rose en sol français cet hiver. D’être capable de rivaliser et de gagner contre elle à 19 ans, ça démontre très bien tout son potentiel », a fait savoir Rock Guindon.

Nolet a dominé ses deux autres duels de la ronde des poules. Elle a vaincu la Slovène Maria Zibret Zala au compte de 5-1, puis l’Allemande Meryem Yildirim par la marque de 6-1.

La championne panaméricaine junior se préparera maintenant pour trois compétitions d’envergure en octobre, à commencer par les Jeux mondiaux des sports de combat en Arabie saoudite. La semaine suivante, elle sera des Championnats du monde seniors en Hongrie. Elle se rendra ensuite à Santiago, au Chili, à l’occasion des Jeux panaméricains.