(Winnipeg) L’attaquant Adam Lowry sera le nouveau capitaine des Jets de Winnipeg, a annoncé l’organisation manitobaine mardi.

La Presse Canadienne

Lowry est devenu le troisième capitaine de l’histoire des Jets depuis qu’ils ont déménagé d’Atlanta vers Winnipeg.

Il succède à Andrew Ladd, qui a récemment annoncé sa retraite, et Blake Wheeler. Ils ont occupé la fonction de capitaine des Jets pendant cinq et six ans, respectivement.

« Quand j’ai appris la nouvelle, j’étais assez excité, presque sans mot, a dit Lowry par voie de communiqué. Tu rêves à ça quand tu es gamin, et ça semble un rêve si lointain.

« C’est assez spécial d’être nommé le capitaine d’une équipe canadienne de la LNH, et j’ai vraiment hâte de relever le défi », a-t-il ajouté.

Le vétéran âgé de 30 ans était adjoint au capitaine en 2022-23 en compagnie de Josh Morrissey et Mark Scheifele. Morrissey et Scheifele conserveront leur « A » cette saison. Les Jets n’avaient pas de capitaine l’an dernier, alors que l’entraîneur-chef Rick Bowness et ses adjoints étudiaient l’équipe afin d’identifier ses meneurs.

« Mark, Adam et Josh ont fait du bon boulot, et c’est ce que nous espérions, a dit Bowness. Nous sommes tous conscients qu’Adam sera le premier à aller défendre un coéquipier sur la patinoire.

« C’est un vrai professionnel, il a le respect de tous ses coéquipiers dans l’équipe, de tous les autres joueurs de la ligue et de toute évidence de notre personnel d’entraîneurs. Nous avions vraiment l’impression que c’était le bon moment pour le nommer capitaine de notre équipe », a ajouté Bowness.

Lowry a inscrit 13 buts et amassé 23 mentions d’aide avec les Jets la saison dernière.

Il totalise 93 filets et 111 passes en neuf saisons dans le circuit Bettman, toutes avec les Jets.

Lowry, qui est originaire de St. Louis, au Missouri, a été sélectionné en troisième ronde, 67e au total, par les Jets lors de la séance de repêchage de la LNH en 2011.