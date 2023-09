Chaque lundi, les journalistes de l’équipe des Sports répondent à vos questions.

La Presse

Les balles de golf

J’aimerais savoir si, au golf professionnel, il y a des règlements sur l’utilisation des balles. Les joueurs peuvent-ils changer de balle durant la partie, une pour driver et une autre pour les coups roulés ? Ont-ils droit à des balles neuves à leur convenance ou gardent-ils la même pour toute la partie ?

Daniel Veilleux

Réponse de Nicholas Richard

Selon les règlements de l’Association de golf des États-Unis (USGA), un joueur ne peut pas changer de balle à chaque coup. D’après le règlement 6.3b(1), « une balle ne peut être changée qu’en cas d’allégement ou entre deux trous ». Pour ce qui est du changement de balle une fois sur le vert, le règlement 4.2C(2) indique qu’il est impossible de « remplacer une balle […] à moins que la balle soit fendue ou fissurée ». Ainsi, un joueur ne peut pas changer de balle à moins d’un bris ou d’une perte. Il doit attendre d’arriver au prochain trou pour le faire.

Les uniformes des Yankees

PHOTO ADAM HUNGER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le lanceur Albert Abreu, des Yankees de New York, reconnaissable à son numéro 84

Depuis toujours, le nom des joueurs des Yankees de New York n’apparaît pas sur leurs chandails. S’agit-il d’un privilège exclusif, ou bien n’importe quel club pourrait adopter cette (déplorable) pratique ?

Denis Marcotte

Réponse d’Alexandre Pratt

Non, il ne s’agit pas d’un privilège. Pendant longtemps, les Dodgers de Los Angeles et les Giants de San Francisco n’affichaient pas les noms des joueurs sur les chandails. C’est encore le cas pour les Red Sox de Boston, lors des parties à domicile. D’autres équipes ont créé des chandails « alternatifs » où les noms n’apparaissent pas, comme les Rangers du Texas, dans le cadre de la collection City Connect.

Le sort des balles de baseball

PHOTO CHARLIE RIEDEL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS De 75 à 100 balles sont utilisées pendant un match de baseball professionnel.

C’est incroyable, les douzaines de balles qui sont utilisées pendant un match des ligues majeures de baseball. Chaque fois que la balle touche terre, on la remplace. Pourquoi ? Combien de douzaines de balles en moyenne peuvent être utilisées dans un match ?

Mario Gagnon

Réponse d’Alexandre Pratt

Lors d’une partie de neuf manches, de 75 à 100 balles sont utilisées. Un peu plus, si c’est un duel offensif ou qu’il y a des manches supplémentaires. D’une part, la balle doit être suffisamment propre pour que le frappeur puisse bien la voir. De l’autre, les lanceurs aiment généralement manipuler une balle neuve, sur laquelle il n’y a pas d’altération au moment d’y placer leurs doigts. Il y a toutefois des exceptions notables. Mike Scott, grand lanceur des Astros de Houston pendant les années 1980, aimait lancer des balles usées, car elles bougeaient différemment.

L’écriture des statistiques

PHOTO NICK WASS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Luis Arraez, des Marlins de Miami, meneur du baseball majeur pour la moyenne au bâton (en date du 8 septembre)

À propos de la moyenne au bâton au baseball, ou de la moyenne d’arrêts au hockey, pourquoi dit-on une moyenne de ,256 ou de ,915, plutôt de 25,6 % ou 91,5 % ? Est-ce à cause du caractère % qui prend plus d’espace à l’écrit ?

Vincent Paquette

Réponse d’Alexandre Pratt

Excellente question. J’ai fouillé dans nos archives, et La Presse a toujours exprimé les moyennes au baseball sur 1000, plutôt que sur 100. C’est probablement un héritage des statistiques au cricket, qui étaient exprimées ainsi. Par ailleurs, dans son livre A Game of Inches, Peter Morris souligne que jusqu’en 1874, la moyenne au bâton exprimait le nombre de coups sûrs par partie, et non par apparition au bâton. Il ne s’agissait donc pas d’un pourcentage. Lorsque la formule a changé, la notation sur 1000 est restée. Au hockey, les journalistes de La Presse emploient les deux formulations.

Les Cowboys… de l’Est ?

PHOTO BRANDON WADE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Les Cowboys de Dallas font partie de la région de la côte Est, bien qu’ils jouent dans un autre fuseau horaire.

La saison de la NFL est à nos portes et j’aimerais savoir, géographiquement parlant, la raison historique qui fait en sorte que les Cowboys de Dallas évoluent dans la division Est de la Nationale.

Pierre St Germain

Réponse de Richard Labbé

Cher Pierre, bien vu : il y a un club de Dallas qui, selon les critères géographiques aléatoires de la NFL, fait partie de la région de la côte Est, au même titre qu’un club de New York, bien que les Cowboys jouent dans un autre fuseau horaire. Vous aurez compris que dans le monde fantastique du football américain, on ne s’enfarge pas dans de tels détails ; jadis, par exemple, les Cards de l’Arizona étaient aussi un club de l’Est. En ce qui concerne les Cowboys, selon la légende, cette décision aurait été le fruit du hasard. On raconte en effet qu’au moment de repenser l’ordre des divisions en 1970, le commissaire Pete Rozelle aurait demandé à sa secrétaire d’écrire le nom des équipes sur des bouts de papier, et de procéder ensuite à une pige. C’est de cette manière très scientifique, paraît-il, que les Cowboys sont devenus un club de l’Est. Ça ne changera pas, d’ailleurs, car la rivalité qu’ils entretiennent depuis ce temps avec les Giants, les Eagles et autres Commanders est beaucoup trop lucrative.