(New York) Novak Djokovic est de retour en finale des Internationaux des États-Unis pour la 10e fois, après avoir battu l’Américain Ben Shelton 6-3, 6-2, 7-6 (4), vendredi.

Howard Fendrich Associated Press

Djokovic, 23 fois champion en tournois majeurs, avait raté le tournoi l’an dernier, car il n’est pas vacciné contre la COVID-19.

PHOTO COREY SIPKIN, AGENCE FRANCE-PRESSE Novak Djokovic

Shelton a rendu les choses intéressantes en troisième manche.

L’Américain de 20 ans a brisé le service de Djokovic deux fois, obtenant même une balle de manche à 5-4 et effaçant une balle de match. La troisième manche s’est finalement décidée au bris d’égalité, gagné par Djokovic, qui au terme du match, a imité la célébration de téléphone de Shelton.

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS Ben Shelton et Novak Djokovic à la fin du duel

« La troisième manche aurait pu aller d’un côté ou de l’autre », a résumé le Serbe.

Djokovic sera en quête d’un quatrième titre à Flushing Meadows, dimanche.

À 36 ans, il serait le gagnant le plus âgé de l’ère moderne (débutée en 1968).

« Ce sont les genres de matchs et occasions qui me motivent, a déclaré Djokovic. Ce sont ces choses qui font que je suis motivé à me lever et aller jouer, comme les plus jeunes.

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS Ben Shelton

« Je crois encore en avoir en moi. Je crois encore pouvoir en donner à ce sport. »

Reconnu pour ses puissants services, Shelton a été limité à cinq as, en plus d’être victime de cinq bris.

Il entamait la rencontre avec 76 as dans le tournoi new-yorkais, un sommet.

Djokovic disputait un 100e match aux Internationaux des États-Unis, Shelton un septième. L’an dernier, il célébrait un titre de la NCAA avec l’Université de la Floride.

Djokovic affrontera en finale le champion en titre Carlos Alcaraz, qui l’a battu en finale à Wimbledon, ou Daniil Medvedev, qui a remporté le tournoi en 2021.

Avec une victoire dimanche, Djokovic dépasserait Sverena Williams pour le plus de tournois majeurs remportés en simple dans l’ère moderne.

Même s’il s’incline, Djokovic, deuxième au monde, va reprendre lundi le sommet du classement mondial.