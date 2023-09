Chaque semaine, les journalistes de l’équipe des Sports répondent à vos questions.

La Presse

Les considérations futures

Est-il déjà arrivé, dans l’histoire de la LNH, qu’une transaction impliquant les fameuses « considérations futures » génère une compensation ? Julien Grou

Réponse de Simon-Olivier Lorange :

Absolument. De nos jours, « considérations futures » est un euphémisme pour « rien ». Car, sur papier, une équipe ne peut pas simplement donner un joueur à une autre équipe. Contre une compensation théorique qui n’arrivera jamais, c’est plus joli, apparemment. Or, il n’en a pas toujours été ainsi. Par exemple, en 1999, les Flames de Calgary ont échangé Theoren Fleury et Chris Dingman à l’Avalanche du Colorado en retour de Wade Belak, de René Corbet et de « considérations futures ». Celles-ci ont finalement pris la forme du défenseur Robyn Regehr, qui a passé plus de 10 ans à Calgary, y disputant 826 matchs. Le passage de Fleury à Denver, lui, n’a duré que quelques semaines.

Une ligue… canadienne ?

PHOTO CHRIS WATTIE, ARCHIVES REUTERS Le hockey, sport national du Canada

Serait-il réaliste de penser à une ligue professionnelle de hockey entièrement canadienne ? Avec une vingtaine d’équipes, dont les actuelles formations canadiennes ? C’est, après tout, notre sport national, qui a été subtilisé par les Américains. Pierre Manucci

Réponse de Simon-Olivier Lorange :

On entend souvent que la LNH est la meilleure ligue du monde, et ce n’est pas qu’un cliché. Une ligue canadienne ne pourrait faire autrement que devenir un circuit inférieur à une LNH 100 % américaine, qui conserverait les meilleurs joueurs, les propriétaires les plus riches, les commanditaires les plus prestigieux… Donc non, ça ne pourrait pas arriver. À moins que vous souhaitiez une version hockey de la LCF…

Le per diem au hockey

PHOTO SCOTT EELLS, ARCHIVES BLOOMBERG En 2018-2019, l’allocation quotidienne était de 110 $.

Avec les salaires d’aujourd’hui, les joueurs ont-ils toujours droit à une allocation quotidienne (per diem) ? André Plourde

Réponse de Guillaume Lefrançois :

Le droit à une allocation quotidienne est écrit noir sur blanc dans la convention collective. Lors de sa signature, en 2013, il a donc été décrété que les joueurs avaient droit à une allocation de 100 $ US par jour sur la route, montant qui doit être indexé annuellement à l’indice des prix à la consommation des États-Unis. Selon un article de The Athletic, en 2018-2019, l’allocation quotidienne était de 110 $ US. La convention collective prévoit par ailleurs que l’allocation soit réduite de moitié les jours où l’équipe fournit les repas aux joueurs.

Lecavalier en rogne ?

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Vincent Lecavalier

Vincent Lecavalier est-il parti de Tampa Bay en rogne ? Ça fait un peu bizarre de le voir dans l’entourage du Canadien et, surtout, sur le podium au repêchage. Alain Hébert

Réponse de Guillaume Lefrançois :

Seul lui connaît la réponse, mais le fait qu’il ait participé à des évènements d’anciens du Lightning après sa retraite et le fait que le Lightning ait retiré son chandail laissent croire que les relations étaient cordiales. Pour ce que ça vaut, Lecavalier sera payé par Tampa jusqu’en 2027, date jusqu’à laquelle s’échelonne le rachat de son contrat, effectué en 2013.

Où sont les joueurs du Québec ?

PHOTO DARRYL DYCK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Les Remparts de Québec, champions de la Coupe Memorial

Si je ne m’abuse, la LHJMQ a gagné neuf fois la coupe Memorial depuis 2010. Voici la question qui me turlupine : comment se fait-il que si peu de joueurs de notre ligue soient repêchés par les équipes de la LNH ? Jean-Louis Gagnon

Réponse de Mathias Brunet :

Je vous répondrai d’abord que depuis quelques décennies, les Québécois sont désormais en compétition avec le reste du monde. Même les Américains étaient plus rares dans la LNH dans les années 1970 et 1980. Prenons la cuvée 1988 par exemple. Six Québécois ont été repêchés au premier tour, mais seulement deux Américains, Jeremy Roenick et un certain Jason Muzzatti, et un seul Européen, Teemu Selanne. En 2023, huit joueurs américains ou provenant d’institutions américaines ont été choisis au premier tour et quatorze Européens. Il y en a eu seulement cinq de l’Ontario, pourtant considéré comme le berceau du hockey canadien. Sinon pour les joueurs de la LHJMQ, il y en a eu deux au premier tour en 2022, quatre l’année précédente et cinq en 2020, dont Alexis Lafrenière au premier rang.