PHOTO KARSTEN MORAN, THE NEW YORK TIMES

Gauff stoppe Wozniacki et attend Swiatek

(New York) Le choc des générations et des trajectoires a tourné à l’avantage de la plus jeune : Coco Gauff, étoile montante du tennis mondial, a mis fin au parcours de la revenante Caroline Wozniacki dimanche en 1/8es de finale des Internationaux des États-Unis.

Igor GEDILAGHINE Agence France-Presse

L’Américaine de 19 ans, 6e mondiale, s’est imposée 6-3, 3-6, 6-1 et retrouvera les quarts de finale à Flushing Meadows. L’an dernier, elle y avait été éliminée par la Française Caroline Garcia. Cette année, elle devrait y affronter la tenante du titre, Iga Swiatek.

La Polonaise, N.1 mondiale, doit jouer son 1/8e de finale contre la Lettonne Jelena Ostapenko (21e) en fin de programme dimanche.

En mai, Gauff a déjà joué les quarts à Roland-Garros, où elle avait été finaliste en 2022. Les deux fois à Paris, elle a été battue par Swiatek.

Dimanche, après un léger retard à l’allumage qui lui a fait perdre son premier jeu de service, Gauff a trouvé son rythme de croisière et n’a finalement laissé que peu de chances à Wozniacki dans la première manche.

Dans la deuxième, Gauff a commis beaucoup de fautes directes (22 pour le seul deuxième set et 44 sur l’ensemble du match), et ainsi bien aidé son adversaire de 33 ans à égaliser à un set partout sur son service.

Mais elle a nettement dominé la troisième manche.

« Caroline est de retour »

« J’ai grandi en la regardant à la télévision, alors être sur le court avec elle était un honneur », a commenté Gauff. « Comme elle remet toutes les balles, il faut être forte mentalement et savoir saisir ses chances ».

J’ai été agressive et commis des fautes dans la deuxième manche, mais Caroline est bien de retour. Coco Gauff

Ex-N.1 mondiale, Wozniacki avait pris sa retraite après son élimination au troisième tour des Internationaux d’Australie en 2020. Après trois ans et demi durant lesquels elle s’est mariée et a donné naissance à deux enfants, elle a annoncé en juin dernier son retour sur le circuit.

Tombée au 623e rang de la WTA, elle a bénéficié d’une invitation pour jouer à Flushing Meadows où elle a passé trois tours avec des victoires notamment face à Petra Kvitova (11e) et Jennifer Brady, demi-finaliste à New York en 2020 mais retombée au 433e rang mondial fin août.

L’autre quart de finale du haut du tableau opposera la Tchèque Karolina Muchova (10e) à la Roumaine Sorana Cirstea (30e).

Muchova, finaliste à Roland-Garros, a écarté la Chinoise Xinyu Wang (53e), 6-3, 5-7, 6-1.

« Au troisième set, j’ai retrouvé mon jeu, avec davantage de slice et des changements de rythme », a reconnu la Tchèque.

De son côté, Cirstea s’est assez aisément débarrassée de la Suissesse Belinda Bencic (13e), 6-3, 6-3.

« J’adore les conditions de jeu ici », à New York, « la surface et les balles. Chaque fois que je viens, je me sens chez moi », a dit la Roumaine, qui revient aux avant-postes, à 33 ans.

La revanche de Shelton

Une embellie qu’elle attribue, pour partie au moins, à son nouvel entraîneur, l’ancien joueur Thomas Johansson (7e mondial en 2002). « Cette victoire est pour lui », a lancé Cirstea, tout sourire, après son match.

Dans le tableau masculin, l’Américain Ben Shelton (47e) a battu son compatriote Tommy Paul (14e) 6-4, 6-3, 4-6, 6-4.

Le jeune espoir américain (20 ans) signe son deuxième quart en Grand Chelem pour sa première année complète sur le circuit ATP, après les Internationaux d’Australie, en janvier, où il avait justement été éliminé par Paul.

En Australie, « j’ai appris comment être fort mentalement », a-t-il expliqué après sa victoire. Il a dit avoir désormais « la foi » en sa capacité à gagner des matchs et aller loin dans les grands tournois.

Champion universitaire aux États-Unis en 2022 sous les couleurs de Florida, Shelton affrontera en quart son compatriote Frances Tiafoe (10e), demi-finaliste l’an dernier, qui a battu l’Australien Rinky Hijikata (110e) 6-4, 6-1, 6-4.