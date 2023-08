Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse

Les anciens hockeyeurs Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse ont vendu leur entreprise La Poche Bleue à Playmaker, une compagnie spécialisée dans les médias, les paris sportifs et la technologie.

Le montant de la transaction pourrait atteindre jusqu’à 8,8 millions, si certains objectifs financiers sont atteints au cours des 12 prochains mois. Dans l’immédiat, les propriétaires de La Poche Bleue recevront un paiement de 2,25 millions, ainsi que des parts dans Playmaker. Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse resteront au sein de l’entreprise, tout comme le directeur général Louis-Philippe Dorais.

La Poche Bleue s’est fait remarquer au Québec grâce à un balado de hockey animé par Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse. Au fil des mois, l’entreprise a lancé d’autres balados, notamment Game Over, animé par l’ancien baseballeur Éric Gagné et l’humoriste Maxim Martin. La Poche Bleue a également associé son image à plusieurs boissons alcoolisées.