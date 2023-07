Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson, vendredi

Les Canadiennes Humana-Paredes et Wilkerson remportent la finale

(Montréal) Les Canadiennes Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson ont remporté la grande finale du Pro Beach Tour Elite 16 de Montréal, un tournoi de volleyball de plage, dimanche.

La Presse Canadienne

Lors du match ultime, les deux Torontoises ont battu les Américaines Julia Scoles et Betsi Flint 21-15, 16-21 et 15-13.

Les Canadiennes ont mené dans la majeure partie des statistiques, notamment au chapitre des attaques (38-34) et des blocs (5-3). Elles ont aussi commis une erreur directe de moins que leurs rivales.

Plus tôt en journée, Humana-Paredes et Wilkerson avaient mérité leur place en finale en battant les Chinoises Chen Xue et Xinyi Xia en trois manches de 21-19, 17-21, 15-11 sur le court central du parc Jean-Drapeau.

Scoles et Flint ont accédé à la finale du tournoi en défaisant les Néerlandaises Katja Stam et Raïsa Schoon en deux manches de 21-18, 21-19.

Humana-Paredes et Wilkerson ont terminé au deuxième échelon du Groupe D grâce à une fiche de deux victoires et une défaite.

Au premier tour éliminatoire, les Canadiennes ont triomphé 21-19, 19-21, 17-15 aux dépens des Américaines Sara Hughes et Kelly Cheng avant de vaincre les Américaines Kristen Nuss et Taryn Kloth 21-15, 14-21, 15-8 en quarts de finale.