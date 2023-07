(Fukuoka) Katie Ledecky a ajouté à sa renommée en tant que plus grande nageuse de l’histoire lorsqu’elle a remporté le 800 m nage libre aux Mondiaux aquatiques, samedi.

Associated Press

La victoire de Ledecky, 26 ans, a fait d’elle la première nageuse à remporter six fois la même épreuve aux championnats du monde.

De plus, c’était son 16e titre mondial individuel, brisant une égalité avec Michael Phelps pour le plus grand nombre de médailles d’or individuelles aux championnats du monde.

Ledecky, qui avait les 30 meilleurs chronos de tous les temps au 800 m, avant la course, a mené du début à la fin et ce de façon dominante, l’emportant en 8 minutes, 8,87 secondes.

La médaille d’or au 800 m était la deuxième médaille d’or individuelle de Ledecky à ces championnats après sa victoire au 1500 m libre mardi. Elle a également remporté l’argent au 400 m libre.

Li Bingjie, de Chine, a obtenu l’argent en 8:13,31, tandis qu’Ariarne Titmus, d’Australie, a décroché le bronze en 8:13,59.

Kaylee McKeown, d’Australie, a marqué l’histoire avec l’or au 200 m dos féminin. La victoire de McKeown lui a donné un balayage des trois épreuves de dos, après les 50 et 100 m. Elle est devenue la première nageuse à balayer les trois dos lors de Mondiaux.

McKeown a gagné en 2:03,85. Elle a rejoint Leon Marchand de la France et Qin Haiyang de la Chine en tant que nageurs ayant balayé trois épreuves dans la même discipline, à Fukuoka.

Regan Smith, des États-Unis, a mérité l’argent en 2:04,94, tandis que Peng Xuwei, de Chine, a obtenu le bronze en 2:06,74.

Kylie Masse, de Windsor en Ontario, a terminé cinquième.

Sarah Sjoestroem, de Suède, a poursuivi sa domination avec l’or au 50 mètres papillon féminin. L’athlète de 29 ans a gagné en 24,77 et a maintenant remporté l’épreuve cinq fois de suite aux championnats du monde.

Zhang Yufei, de Chine, a fini deuxième en 25,05, tandis que l’Américaine Gretchen Walsh a terminé troisième en 25,46.

La Japonaise Rikako Ikee a terminé septième (25,78), mais a été chaleureusement accueillie par le public.

Ikee, 23 ans, a remporté six médailles d’or aux Jeux asiatiques de 2018, mais elle a reçu un diagnostic de leucémie en février 2019. Son retour continue de résonner à la fois auprès du public japonais et de ses compétiteurs.

Cameron McEvoy, d’Australie, a prévalu au 50 m libre masculin en 2106.

L’Américain Jack Alexy a décroché sa deuxième médaille d’argent des championnats du monde en 21,57 et Benjamin Proud de l’Angleterre, champion du monde de l’an dernier, a mis la main sur le bronze en 21,58.

Maxime Grousset, de France, a remporté l’or au 100 m papillon en 50,14 devant Josh Liendo, de Markham en Ontario (50,34), et Dare Rose (50,46), des États-Unis.

Ruta Meilutyte, de Lituanie, a égalé le record du monde de 29,30 dans sa demi-finale du 50 m brasse féminin.

L’Australie a remporté l’or au relais 4x100 libre mixte avec un temps record de 3:18,83.

Les États-Unis ont signé l’argent en 3:20,82, devant la Grande-Bretagne (3:21,68).

Le Canada a conclu l’épreuve quatrième, en 3,23,82.

Une quatrième place qui augure bien

Mary-Sophie Harvey a été la quatrième nageuse d’un relais pour la première fois de sa carrière.

Le Canada était représenté par Josh Liendo, Rusian Gaziev, Margaret Mac Neil et Harvey en finale de cette épreuve. Il occupait provisoirement la sixième place lorsque Mac Neil, médaillée d’argent du 100 m papillon plus tôt cette semaine, a remonté la pente jusqu’au quatrième rang.

Dernière relayeuse, Harvey a décidé de commencer sa nage plus lentement et de conserver ses énergies pour sa dernière longueur.

« Ç’a bien fonctionné ! Personnellement, c’est une épreuve que j’apprends encore à nager, j’ai commencé à la pratiquer aux Championnats canadiens et il y a encore beaucoup de place à amélioration. Ça augure bien pour la suite, il y a beaucoup de potentiel », a partagé Mary-Sophie Harvey à Sportcom.

La Québécoise a stoppé le chronomètre à 2,14 secondes d’une place sur le podium.

« Ce n’était pas notre objectif principal puisque ce n’est pas une qualification olympique, mais on voulait quand même faire une bonne performance et avoir le meilleur résultat possible », a souligné Harvey, qui n’avait jamais pris part à une finale à cette épreuve par le passé.

Lors de la phase préliminaire, elle a fait équipe avec Ruslan Gaziev, Javier Acevedo et Taylor Ruck. Le quatuor a alors affiché un temps de 3 min 24,63 s, le cinquième des qualifications.

Une semaine « haute en émotions »

Mary-Sophie Harvey participait à sa cinquième épreuve de ces Championnats du monde, son troisième relais.

Elle était également de l’équipe canadienne du 4x200 m libre féminin qui s’est classée cinquième il y a deux jours, puis du relais 4x100 m libre qui a terminé septième en début de semaine. À l’individuel, elle a fini 11e du 200 m quatre nages et 19e du 200 m libre.

« C’est une semaine haute en émotions, c’est toujours comme ça ! Il y a des hauts et des bas. J’ai été satisfaite de ma première session, mais déçue de manquer la finale du 200 m quatre nages en soirée. On apprend chaque course, que ce soit bon ou mauvais, et il faut passer à la prochaine », a mentionné Harvey.

Elle sera de retour à la piscine dimanche en conclusion de ces Championnats du monde des sports aquatiques. Une sixième épreuve, le relais féminin 4x100 m quatre nages, qui mettra fin à une semaine chargée pour la Québécoise, à un an des Jeux olympiques de Paris.

« Cette année, c’était une année préparatoire en vue de l’été prochain, a-t-elle rappelé. J’essaye le plus possible de me pratiquer dans les relais pour qu’une fois rendue à Paris, ce soit quelque chose que je connaisse très bien, en préliminaire comme en finale. J’ai eu l’occasion de faire plusieurs épreuves, beaucoup de relais, alors je ne pouvais pas demander mieux comme préparation pour les Jeux. »

Avec Sportcom