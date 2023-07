Médaillée de bronze aux Mondiaux aquatiques

« Une merveilleuse journée » pour Pamela Ware

L’horloge approchait 21 h à Fukuoka, au Japon vendredi, et la Montréalaise Pamela Ware était sur le point de glisser sous les draps de son lit et de se laisser bercer dans les bras de Morphée. Elle allait le faire le cœur léger et peut-être même sourire aux lèvres. Le même état d’esprit, en fait, qui lui avait permis de monter sur la troisième marche du podium d’une compétition internationale d’envergure un peu plus tôt en journée.