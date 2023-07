Pamela Ware est montée sur la troisième marche du podium du tremplin de 3 mètres des Championnats du monde, vendredi, à Fukuoka, au Japon. La Montréalaise confirme ainsi son superbe retour sur la scène internationale amorcé le printemps dernier à la Coupe du monde de Montréal, où elle avait été décorée d’argent au 3 m.

Sportcom

« Je me sentais super bien ce matin (vendredi), j’étais de bonne humeur et j’étais prête. Ç’a super bien été et je suis tellement fière de moi ! Ça démontre vraiment que j’ai travaillé fort dans les deux dernières années pour me rendre où je suis aujourd’hui », a soutenu la médaillée de bronze à sa sortie du podium.

Il s’agit de la quatrième médaille remportée par la Québécoise en trois participations aux Championnats du monde. Celle-ci a une saveur encore plus spéciale, car elle solidifie sa place au plus haut niveau et met au rancart sa déconvenue des Jeux olympiques de Tokyo.

« J’ai tellement travaillé fort physiquement et mentalement dans la dernière année. Je suis de retour, et je suis là pour rester », avait mentionné Ware après sa prestation montréalaise en mai dernier.

Force est de constater qu’elle est passée de la parole aux actes.

Au 10 m masculin, Nathan Zsombor-Murray, de Pointe-Claire, s’est assuré une place en finale qui aura lieu tôt samedi matin heure du Québec.

Water-polo : les Canadiens s’inclinent face aux Français

Les Québécois Nicolas Constantin-Bicari et Jérémie Côté ont tous les deux inscrit trois buts, tout comme leur coéquipier Bogdan Djerkovic, dans une défaite du Canada 15-11 contre la France dans le dernier match du groupe C.

Gaelan Patterson a été l’autre marqueur de la troupe de Patrick Oaten avec deux filets.

« Je suis déçu du résultat, car j’étais à 100 % confiant que nous pouvions gagner », a reconnu le capitaine canadien Jérémie Blanchard, tout de même fier de l’effort de son équipe, surtout en fin de rencontre.

« C’est dommage, parce que nous aurions pu gagner. Il y a des erreurs qui nous ont coûté des buts et qui ont fait mal. »

En avance 6-4 après le premier quart, les Français ont conservé les commandes du match pour porter la marque à 10-7 à la mi-rencontre. Les éventuels vainqueurs ont maintenu le rythme en deuxième demie et ils ont ajouté 5 autres buts contre 4 pour les Canadiens.

Le portier de l’unifolié, Brody McKnight, a stoppé 10 des 25 tirs adverses.

« Je suis vraiment content de l’effort que les gars ont fait, a pour sa part analysé Oaten. Nous nous sommes battus jusqu’à la fin, peu importe le pointage. Maintenant, nous devons apprendre à ne pas nous battre nous-même en faisant de mauvaises passes et en nous éloignant du plan de match. »

Les Québécois David Lapins, Matthew Halajian, Nikos Gerakoudis, Aleksa Gardijan, Aria Soleimanipak, Leo Hachem et Milan Radenovic étaient aussi de l’équipe canadienne qui sera de retour dans la piscine dimanche, contre les États-Unis, en ronde des 16.

« C’est le match pour atteindre la huitième place, ce qui est notre objectif premier. On va tout donner et arriver prêts », a conclu Blanchard.