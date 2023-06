(Québec) Le gouvernement du Québec n’enverra pas d’athlètes et d’artistes aux Jeux de la Francophonie qui se tiendront à Kinshasa, en République démocratique du Congo, du 28 juillet au 6 août.

Thomas Laberge La Presse Canadienne

L’information d’abord rapportée par Le Devoir a été confirmée par La Presse Canadienne.

La décision a été motivée par des raisons de santé et de sécurité, indique-t-on au ministère des Relations internationales et de la Francophonie. On évoque notamment un manque d’accessibilité aux infrastructures hygiéniques et à la nourriture.

« Cette décision n’est pas facile à prendre, mais elle est réfléchie et responsable », a indiqué par courriel la porte-parole du ministère, Sylvie Leclerc.

C’est la première fois que le Québec ne participera pas aux jeux.

Le gouvernement enverra tout de même une petite délégation diplomatique qui prendra part à l’évènement et qui représentera le Québec.

Le Québec a effectué deux missions de sécurité en République démocratique du Congo, en janvier et en mai 2023.

« À l’issue de ces deux missions et des conclusions présentées par l’OIF [l’Organisation internationale de la Francophonie] lors du Conseil permanent de la Francophonie le 21 juin dernier, le Québec estime que les conditions nécessaires ne sont pas réunies pour garantir la participation sécuritaire d’artistes et d’athlètes à ces jeux », a affirmé Mme Leclerc.

Malgré cette décision, le ministère assure qu’il « accorde une grande importance aux Jeux de la Francophonie ».

« Le gouvernement du Québec reconnaît que des efforts ont été entrepris par la République démocratique du Congo pour l’organisation de cette 9e édition. Le Québec souhaite vivement la réussite des jeux et réitère son plein engagement au sein de la Francophonie », a ajouté la porte-parole.

Radio-Canada rapportait en novembre dernier que les Jeux de la Francophonie pourraient être annulés en raison « d’échéanciers non respectés, de dépassements de coûts et de sérieux problèmes organisationnels ».

Le Nouveau-Brunswick, pour sa part, a annoncé au début du mois qu’il allait réduire le nombre d’athlètes et d’artistes qui seront envoyés à Kinshasa.