(Nashville) Connor McDavid devrait remporter un troisième trophée Hart à titre de joueur par excellence de la LNH, lundi soir, quand la ligue dévoilera ses lauréats pour la dernière saison.

Associated Press

Le capitaine des Oilers d’Edmonton pourrait même être un choix unanime après avoir mené tous les joueurs du circuit Bettman avec 64 buts, 89 aides et 153 points, le plus haut total depuis les 161 points (69-92) de Mario Lemieux en 1995-96.

McDavid avait été un choix unanime il y a deux ans, quand il a aussi remporté le trophée Ted-Lindsay, qui est remis par les membres de l’Association des joueurs. On s’attend à ce qu’il remporte ce trophée pour une quatrième fois en huit saisons.

Cette année a été plutôt remarquable : presque tous les vainqueurs des principaux trophées individuels pouvaient facilement être identifiés avant la fin de la saison.

Erik Karlsson, des Sharks de San Jose, devrait ramener le trophée Norris à la maison. Le défenseur de 32 ans est devenu le premier depuis Brian Leetch, en 1992, à amasser plus de 100 points en une saison.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Erik Karlsson

Les Bruins de Boston pourraient compter trois lauréats après avoir établi une marque pour le plus de victoires et de points : le capitaine Patrice Bergeron, le gardien Linus Ullmark et l’entraîneur-chef Jim Montgomery.

Si Bergeron remporte le Selke, remis au meilleur attaquant défensif, cette sixième récolte améliorerait la marque qu’il a lui-même établie l’an dernier.

Le Vézina, pour le gardien par excellence, et Jack-Adams, remis à l’entraîneur de l’année, seraient une première pour Ullmark et Montgomery. Ullmark a mené la LNH avec une moyenne de buts alloués de 1,89 et une taux d’efficacité de ,938, en plus d’arriver à égalité en tête avec 40 victoires, en seulement 48 départs.

Matty Beniers, du Kraken de Seattle, semble seul dans la course au Calder, remis à la recrue par excellence. Ses 57 points lui ont permis de terminer au premier rang parmi les joueurs de première année. Il a terminé à égalité en tête avec 24 buts.

Les membres de l’Association des chroniqueurs professionnels de hockey (PHWA) votent pour les trophées Hart, Norris, Selke, Calder, Lady Bing (esprit sportif) et Bill-Masterton (persévérance et dévouement). Les directeurs généraux déterminent les vainqueurs du Vézina, tandis que les membres de l’Association des descripteurs de la LNH attribuent le Jack-Adams.