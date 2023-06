Sœurs de sport

Emy Legault veut revenir en force

Après une année 2022 triomphale, la triathlonienne Emy Legault connaît une saison 2023 plus difficile et compte sur l’épreuve de Montréal, qui a lieu samedi, pour reprendre confiance en terrain connu. « Quand tu compétitionnes chez toi, la majorité des gens derrière les barricades te connaissent. On dirait que tu as une grosse équipe derrière toi », commente l’athlète québécoise en entrevue.