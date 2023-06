Bagarres dans la LHJMQ

La ministre Charest lâche du lest et salue les nouvelles sanctions

Dès la saison prochaine, tous les joueurs qui jetteront les gants dans la LHJMQ verront leur soirée de travail se terminer sur-le-champ. Or, contrairement à ce qu’avait demandé le gouvernement du Québec, cette sanction ne s’accompagnera pas de facto d’une suspension. La ministre Isabelle Charest a lâché du lest à ce sujet et se dit aujourd’hui « satisfaite » des nouvelles mesures en vigueur.