Éthienne Brunet n’avait qu’un mot d’ordre en tête pour sa première participation aux Championnats du monde de taekwondo : en profiter. Le Québécois a tout laissé sur les tapis de Bakou, en Azerbaïdjan, mercredi, où il a réussi à remporter deux de ses trois combats.

Sportcom

« Je n’avais pas nécessairement d’objectif de résultats pour les mondiaux, je voulais seulement tout donner et n’avoir aucun regret. Je voulais m’amuser ! Il y avait évidemment une certaine fébrilité et un peu de nervosité comme ce sont les Championnats du monde, mais j’ai bien pu gérer le tout », a raconté Brunet en entrevue avec Sportcom.

À son premier duel de la journée chez les moins de 87 kg, Brunet a défait le Géorgien Ozdjan Pashaev, dans ce qu’il considérait comme un combat idéal de premier tour.

« Le Géorgien est un super bon combattant, mais ç’a été assez facile de jouer avec lui. C’était parfait comme premier combat, il a de l’expérience, mais pas plus que ça. Je savais dès le départ que j’allais avoir l’avantage », a-t-il mentionné.

La tâche s’annonçait toutefois plus difficile au tour suivant alors qu’il devait faire face à Patrik Divkovic, classé huitième au monde. L’athlète de 25 ans a tout donné pour venir à bout du Slovène en deux manches.

« Je savais que ça allait être plus compliqué, mais je voulais encore une fois tout donner sur les tapis. Je ne me suis pas mis de pression et ç’a super bien été. J’ai dominé la première manche, mais il est revenu à la charge ensuite. J’ai tenu mon bout pour le battre. »

La route de Brunet a pris fin à la ronde des 16 alors qu’il a été défait par l’Égyptien Ahmad Rawy. Le Québécois a été en mesure de remporter la première manche, mais son adversaire, septième sur l’échiquier mondial, est revenu en force par la suite pour renverser la vapeur. Brunet croit toutefois que la troisième et dernière manche aurait pu aller dans un sens comme dans l’autre.

« Ç’a super bien été en première manche, mais il y a eu plusieurs séquences controversées par la suite. J’ai été pénalisé pour l’avoir fait trébucher après lui avoir donné un coup et plus tard, je l’ai frappé près de la gorge et il est tombé, pour ensuite avoir droit à un trois minutes d’assistance médicale, ce qui m’a un peu sortie de ma bulle. Ç’a été serré, mais il a fini par l’emporter », a expliqué Brunet.

Quoi qu’il en soit, Éthienne Brunet s’est dit extrêmement heureux de son séjour aux Championnats du monde, lui qui pense tranquillement à la retraite afin de pouvoir se concentrer sur ses autres objectifs dans le milieu professionnel.

« Lentement, mais sûrement, je commence à vouloir me concentrer sur ma vie professionnelle. J’ai dédié ma vie au taekwondo jusqu’à maintenant et ce ne sera pas facile d’arrêter. Je ne sais pas quand je vais prendre ma retraite du sport, mais d’ici là, je veux profiter de chaque instant sur les tapis », a-t-il conclu.

Également en action mercredi à Bakou, Vivianne Tranquille (-49 kg) a remporté son duel de premier tour face à Uladzislava Sarokina (athlète neutre), avant d’ensuite baisser pavillon à la ronde suivante devant la Kazakh Botakoz Kapanova.

Quant à Cedric Ndzouli, il a perdu son seul affrontement de la journée face à l’Australien Liam Sweeney dans le tableau des moins de 80 kg

Puis, lundi, Nathalie Iliesco (-67 kg) a remis une fiche d’une victoire et une défaite.

Les Championnats du monde de taekwondo vont se poursuivre jusqu’au 4 juin à Bakou. Marc-André Bergeron (+87 kg) et Charlélie Mercier (-74 kg) seront les autres Québécois en action.