Chaque semaine, les journalistes de l’équipe des Sports répondent à vos questions.

Un but avec le gardien au banc

Au hockey, lorsqu’une pénalité est annoncée et qu’un but est compté alors que le gardien a retraité au banc au profit d’un sixième attaquant, ce but est-il considéré comme avoir été compté en avantage numérique ? Et si un joueur lance la rondelle dans son propre filet par inadvertance alors que le gardien est au banc des joueurs, est-ce que ce but sera accordé à l’équipe adverse ? Sylvain Proulx

Réponse de Simon-Olivier Lorange

Dans l’ordre : non et oui. D’abord, au moment d’un but à six contre cinq, l’équipe en attaque n’est, en réalité, pas en avantage numérique, puisqu’il y a le même nombre de joueurs de chaque équipe si on compte le gardien. Ensuite, il n’y a pas, comme au soccer, de « but contre son camp ». Un but marqué dans son propre filet sera donc crédité au dernier joueur adverse ayant touché la rondelle. Ça a d’ailleurs valu des buts à des gardiens, notamment deux à Martin Brodeur.

La communication entre lanceur et receveur

PHOTO JEFF CURRY, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Andrew Chafin, lanceur des Diamondbacks de l’Arizona, regarde son appareil de communication.

Comment fonctionne le nouveau mode de communication au baseball majeur entre le lanceur et le receveur ? André Genest

Réponse d’Alexandre Pratt

C’est vraiment simple. Le receveur installe un petit appareil semblable à une télécommande sur son poignet. Il pèse sur les boutons du transmetteur pour indiquer le type de lancer voulu, ainsi que son emplacement. Par exemple : une rapide haute à l’intérieur. Le lanceur reçoit des instructions vocales par l’entremise d’un petit capteur, généralement situé à l’intérieur de sa casquette. Trois autres joueurs défensifs peuvent aussi porter le récepteur. D’habitude, ce sont le joueur de deuxième but, l’arrêt-court et le voltigeur de centre.

Des entrevues en plein match !

PHOTO DALE ZANINE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Mookie Betts, des Dodgers de Los Angeles

J’écoutais récemment une partie entre les Dodgers de Los Angeles et les Padres de San Diego. Le voltigeur Mookie Betts répondait à des questions en direct, à la télévision, pendant qu’il patrouillait dans le champ. Si j’étais l’entraîneur, je demanderais de se concentrer sur la partie. Est-ce approuvé de faire des entrevues comme ça ? Érik Sansregret

Réponse d’Alexandre Pratt

C’est non seulement approuvé, c’est aussi encouragé pour populariser le baseball. ESPN a introduit cette nouveauté pendant la saison 2020, marquée par la pandémie. Les spectateurs ont adoré cette proximité avec les joueurs et l’action. Le voltigeur Kiké Hernandez, des Red Sox de Boston, a même déjà reçu une balle pendant qu’il discutait avec le descripteur et l’analyste !

Les foules au hockey junior

PHOTO CAROLINE GRÉGOIRE, ARCHIVES LE SOLEIL Foule au match opposant les Remparts de Québec aux Olympiques de Gatineau

Le Centre Vidéotron a récemment accueilli 17 911 spectateurs pour un match Remparts-Olympiques, battant un record de la LHJMQ datant de 1983. [la marque a encore été battue ensuite.] Quel est le record pour la plus grande foule dans un match junior au Canada ? Keven Tremblay

Réponse d’Alexandre Pratt

Si on exclut les matchs d’Équipe Canada Junior, le record de la plus grosse foule pour un club junior canadien a été établi... aux États-Unis. Plus de 26 300 spectateurs ont assisté en 2013 à une partie de la Ligue de l’Ontario entre les Knights de London et les Whalers de Plymouth, au stade des Tigers de Detroit.

Les passes incomplètes

PHOTO MARCIO JOSE SANCHEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Matthew Stafford, quart-arrière des Rams de Los Angeles, s’apprête à lancer le ballon durant un entraînement.

Au football, lorsque le quart se débarrasse du ballon légalement, est-ce que ce jeu est comptabilisé comme une passe incomplète dans les statistiques du quart-arrière ? André Fréchette

Réponse de Nicholas Richard

Selon la règle 8, section 1, article 4 du livre des règlements de la NFL, « n’importe quelle passe devient incomplète [...] si le ballon est projeté directement au sol ou sort hors ligne ». Ainsi, lorsqu’un quart décide de se débarrasser du ballon dans les gradins par manque d’options ou qu’il « spike » le ballon pour économiser du temps, ça compte effectivement pour une passe incomplète à son dossier.