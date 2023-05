(Québec) Artur Beterbiev voulait défendre ses trois titres mondiaux au Québec. Top Rank et Eye of the Tiger Management lui ont permis de réaliser son souhait.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

Beterbiev (19-0, 19 K. -O.) mettra en jeu ses ceintures des mi-lourds de l’International Boxing Federation (IBF), du World Boxing Council (WBC) et de la World Boxing Organization (WBO) contre le Liverpuldien Callum Smith (29-1, 21 K. -O.) le 19 août prochain, au Centre Vidéotron de Québec.

Smith, dont la seule défaite a été subie aux mains de Saul « Canelo » Alvarez, est l’adversaire obligatoire de Beterbiev au WBC. Il est également classé deuxième à la WBO et troisième à l’IBF. L’Anglais remontera sur le ring pour la première fois depuis sa victoire par K. -O. face à Mathieu Bauderlique, en août dernier.

Il s’agira d’un premier combat pour Beterbiev depuis sa victoire acquise par K. -O. contre Anthony Yarde en Angleterre en janvier dernier. Yarde menait alors sur deux des trois cartes des juges.

EOTTM promet une carte relevée pour l’évènement. Simon Kean (32-1, 22 K. -O.) fera les frais de la demi-finale face à un adversaire du top 10 mondial. Christian Mbilli (24-0, 20 K. -O.), Leïla Beaudoin (9-1, 1 K. -O.), Clovis Drolet (13-1, 9 K. -O.), ainsi que le nouveau protégé d’Eye of the Tiger Mehmet Nadir Unal (4-0, 4 K. -O.) seront également de la partie. Leurs adversaires seront dévoilés sous peu.