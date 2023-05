Déjà décorée d’argent deux fois depuis le début des Séries mondiales de paranatation présentées à Berlin, en Allemagne, Aurélie Rivard (S10) en a ajouté samedi, en montant une fois de plus sur la deuxième marche du podium, cette fois au 50 m libre.

Sportcom

L’athlète de Saint-Jean-sur-Richelieu a signé le temps le plus rapide lors de la grande finale multiclasse, concluant la distance en 28,08 s. Le tout lui a procuré un total de 821 points pour terminer deuxième derrière la Chypriote Karolina Pelendritou (S11) et ses 949 points.

« Je suis très satisfaite de cette troisième médaille, mais aussi de mon temps. Pour moi, l’important, c’est de m’améliorer de course en course et de travailler en progression tout au long de l’été. Généralement, en grosse période d’entraînement, cette course-là est plus difficile, mais ça n’a pas été le cas aujourd’hui (samedi) et ça m’a permis de gagner ma première médaille à cette épreuve en Séries mondiales ou en Coupe du monde », a commenté Rivard à sa sortie du podium.

Aussi en action au 50 m libre, Arianna Hunsicker (S10) a pris le 12e rang après s’être classée deuxième de la finale B. Du côté masculin, Félix Thomas Cowan (S7) n’a pu franchir les qualifications, terminant 97e du classement général toutes catégories confondues.

James Leroux se reprend de belle manière

Déçu de sa 32e place récoltée au 100 m brasse jeudi, James Leroux (S9) n’a pas raté sa chance de se ressaisir dans son style de prédilection 48 heures plus tard. En action en grande finale du 50 m, le nageur de Repentigny a signé une nouvelle marque canadienne grâce à son temps de 31,50 s.

« Je n’avais pas nécessairement de record en tête en arrivant ici (à Berlin), mais je voulais vraiment me reprendre après mon 100 m brasse plus difficile. Quand j’ai vu mon résultat aux qualifications ce matin, je savais que le record était atteignable et j’ai mis les bouchées doubles pour le réaliser ce soir en finale ! » a lancé celui qui conclut au 10e rang du classement général de l’épreuve avec 793 points.

Chez les femmes, Danielle Kisser (S6), seule autre Québécoise en lice samedi, a fini 15e.

Les Séries mondiales de Berlin se concluront dimanche, avec la présentation de neuf épreuves.

Après ses médailles au 100, 200 et 50 m libre, Aurélie Rivard aura encore le podium dans sa mire au 100 m dos, course à laquelle elle avait terminé deuxième aux Jeux paralympiques de Tokyo.

James Leroux, Félix Thomas Cowan, Arianna Hunsicker, Clémence Paré (S5) et Tess Routliffe (S7) nageront aussi en clôture de l’évènement.