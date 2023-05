LNH

McDavid, Pastrnak et Tkachuk finalistes pour le trophée Hart

(New York) Le centre des Oilers d’Edmonton Connor McDavid, l’ailier des Bruins de Boston David Pastrnak et l’ailier des Panthers de la Floride Matthew Tkachuk ont été nommés les finalistes au trophée Hart, remis annuellement au joueur le plus utile de la LNH.