Pamela Ware

Libérée, délivrée

Comme Elsa du haut de sa montagne, Pamela Ware est libérée, délivrée. Le passé est passé. Son traumatisme survenu en 2021 à Tokyo est enfin derrière elle. « Je n’ai plus de flashbacks. J’y pense, c’est sûr, mais ça ne me dérange plus. »