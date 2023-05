McDavid, Pastrnak et Tkachuk finalistes pour le trophée Hart

(New York) Le centre des Oilers d’Edmonton Connor McDavid, l’ailier des Bruins de Boston David Pastrnak et l’ailier des Panthers de la Floride Matthew Tkachuk ont été nommés les finalistes au trophée Hart, remis annuellement au joueur le plus utile de la LNH.

La Presse Canadienne

Âgé de 26 ans, McDavid a mené la ligue avec 64 buts et 153 points cette saison, devenant le sixième joueur dans l’histoire de la LNH à atteindre le plateau des 150 points en une seule saison.

McDavid, natif de Richmond Hill en Ontario, est en quête d’un troisième trophée Hart.

PHOTO MICHAEL DWYER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS David Pastrnak

Pastrnak a terminé au deuxième rang de la LNH avec 61 buts, ainsi que troisième avec 113 points, alors que son équipe a réalisé la meilleure saison de l’histoire de la ligue.

PHOTO DAN HAMILTON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Matthew Tkachuk

Tkachuk a marqué 40 buts et 109 points, en plus de s’établir comme l’un des meilleurs attaquants complets du circuit à sa première saison avec les Panthers.

L’attaquant Auston Matthews des Maple Leafs avait remporté l’honneur la saison dernière.