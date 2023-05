Caeli McKay et Kate Miller finissent cinquièmes au 10 mètres synchronisé

(Montréal) L’expérience, ça ne s’achète pas. Les plongeuses canadiennes Caeli McKay et Kate Miller l’ont bien compris, samedi, après avoir terminé au cinquième rang au 10 m synchro féminin à la Coupe du monde de plongeon de Montréal.

Alexandre Geoffrion-McInnis La Presse Canadienne

McKay a commencé à s’entraîner en synchro avec Miller, une plongeuse junior qui fêtera son 18e anniversaire le 27 mai, à la fin de l’hiver seulement. Cette épreuve était donc leur première ensemble sur la scène internationale au niveau senior — et carrément la première de Miller en carrière.

La Chine — championne olympique et du monde en titre dans cette épreuve — a littéralement survolé la compétition, avec un pointage de 378,60 points. Elle a devancé dans l’ordre la Grande-Bretagne (316,68) et l’Allemagne (302,58). Les représentantes de l’unifolié ont complété le top-5 avec 286,08 points.

McKay et Miller étaient installées en deuxième position après deux des cinq tours prévus, mais elles ont raté leurs troisième et quatrième plongeons pour se retrouver provisoirement au septième et dernier échelon.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Kate Miller en entraînement, mercredi

Miller aurait pu s’emporter après cela, compte tenu de son jeune âge et de son inexpérience dans de tels évènements, mais il n’en fut rien. Les Canadiennes se sont plutôt ressaisies avant leur dernière tentative, en route vers la cinquième place.

« Elle (McKay) m’a dit que j’étais jeune et que j’avais le droit de commettre des erreurs. Ça m’a rassurée, et je suis heureuse qu’on ait pu terminer la compétition en force, a raconté Miller. J’aimerais apprendre de mes erreurs ici afin d’apporter les correctifs pour la prochaine compétition. »

L’Ottavienne a ajouté qu’elle appréciait le fait d’être jumelée à McKay en raison de son attitude bienveillante et de son expérience sur la scène internationale. Des qualités qui, croit-elle, lui permettront de progresser en tant qu’athlète.

De son côté, McKay est privée d’une partenaire à temps plein pour le 10 m synchro depuis que sa propre mentore, la triple médaillée olympique Meaghan Benfeito, a annoncé sa retraite à la suite des Jeux olympiques de Tokyo. Il y a bien sûr eu une expérience avec l’Ontarienne Celina Toth l’an dernier, mais celle-ci s’est révélée infructueuse.

L’Albertaine a indiqué après la compétition avoir apprécié sa première expérience avec Miller.

« Honnêtement, j’ai eu beaucoup de plaisir. Nous étions dans notre “ zone ”. Ç’a été amusant de plonger avec elle (Miller) ; c’est tout nouveau. Nous avons raté deux plongeons, mais c’est ça, le plongeon. Des erreurs se produisent, et ça fait partie du sport », a d’abord dit McKay.

« Mais nous avons beaucoup appris de ces erreurs. Maintenant, il s’agit de nous entraîner davantage ensemble, de mieux nous connaître, afin d’être plus confortables avec nos plongeons à ce niveau-ci », a philosophé McKay.

McKay a aussi profité de l’occasion pour mettre à l’épreuve sa cheville gauche, qui a été reconstruite en octobre dernier à la suite d’une blessure subie à l’entraînement peu avant les Jeux olympiques de Tokyo en 2021.

L’Albertaine n’a pas caché qu’elle ressent encore sporadiquement de la douleur, mais elle s’est faite rassurante après la compétition samedi.

« Hier (vendredi), après la compétition, ma cheville était un peu endolorie. Mais aujourd’hui ç’a bien été ; je n’ai ressenti aucune douleur », a assuré McKay, tout sourire.

Afin d’éviter toute rechute, l’athlète âgée de 23 ans a modifié sa liste de plongeons en vue de la finale au 10 m qui aura lieu dimanche — l’une des cinq à être présentées en clôture de l’évènement. En ce sens, McKay a confié plus tôt cette semaine qu’un top-5 serait un résultat au-delà de ses attentes.

Bonne journée pour les Québécois

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Mia Vallée

Un peu plus tôt samedi, les Québécoises Pamela Ware et Mia Vallée se sont qualifiées pour la finale au tremplin de 3 m féminin. L’Albertaine Margo Erlam a cependant été écartée.

Pour sa part, le Québécois Nathan Zsombor-Murray a obtenu son laissez-passer pour la finale au 10 m masculin.

Son compatriote Rylan Wiens n’a pas eu autant de chance et a déclaré forfait avant le début de l’épreuve préliminaire en raison d’une blessure au cou. Celle-ci l’avait également ennuyé vendredi, alors que Zsombor-Murray et lui avaient pris le septième rang du 10 m synchro masculin.

Par ailleurs, le Canada n’a pas participé à la finale au tremplin de 3 m synchro samedi.

La Coupe du monde de plongeon de Montréal est la première compétition de plongeon d’envergure internationale à se dérouler dans la métropole depuis le début de la pandémie de coronavirus, en mars 2020.

Cette compétition est également la seule prévue au calendrier international avant la tenue des Championnats du monde de Fukuoka, au Japon, du 14 au 22 juillet.

La Coupe du monde de plongeon compte trois étapes, et celle de Montréal est la deuxième. Le Canada n’avait pas participé à la première à Pékin, en Chine, en raison de contraintes budgétaires et logistiques. La super finale de la Coupe du monde aura lieu à Berlin, en Allemagne, du 4 au 6 août.