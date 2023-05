(Montréal) Le duo canadien formé de Nathan Zsombor-Murray et Rylan Wiens n’a pu poursuivre sur sa lancée de l’an dernier après s’être contenté du septième rang de l’épreuve de 10 mètres synchro, vendredi, à la Coupe du monde de plongeon de Montréal.

Alexandre Geoffrion-McInnis La Presse Canadienne

Zsombor-Murray, de Pointe-Claire, et Wiens, de Saskatoon, qui n’étaient de toute évidence pas dans leur assiette, ont amassé 360,99 points en finale qui s’est déroulée à la piscine du Parc olympique.

Le podium a été dominé sans surprise par les Chinois Junjie Lian et Hao Yang (456,72 points), devant les Britanniques Noah Williams et Matthew Lee (403,98), ainsi que les Mexicains Randal Willars Valdez et Jose Balleza Isaias (398,16).

Les Canadiens ont paru brouillon dès la deuxième ronde de la compétition qui en comptait six au total, alors qu’ils ont tenté un saut arrière.

Leur situation s’est aggravée au quatrième tour, après que Zsombor-Murray eut raté sa verticale avant l’entrée à l’eau. Son partenaire et lui tentaient à ce moment-là un quadruple saut périlleux et demi avant.

Puis, au cinquième passage, les deux hommes ont bousillé leur triple saut périlleux et demi renversé, les reléguant provisoirement au huitième et avant dernier rang.

Ils se sont toutefois bien repris lors de la sixième ronde, avec un double saut périlleux et demi arrière avec une vrille et demie impeccable.

Zsombor-Murray, qui vient de fêter son 20e anniversaire, et Wiens n’ont donc pu rééditer leurs exploits de 2022.

Ils étaient devenus le premier duo canadien de l’histoire à décrocher une médaille au 10 m synchro dans le cadre des Championnats du monde, à Budapest, en Hongrie. Ils avaient alors grimpé sur la troisième marche du podium.

Les représentants de l’unifolié en ont rajouté quelques semaines plus tard en obtenant l’argent dans cette épreuve aux Jeux du Commonwealth de Birmingham, en Angleterre.

Par ailleurs, Bryden Hattie, de Victoria, en C. -B., s’est facilement qualifié pour la finale au tremplin de 3 m qui aura lieu dimanche.

Du côté des dames, Caeli McKay, de Calgary, et Celina Toth, de St. Thomas, en Ontario, ont accédé à la finale au 10 m qui sera présentée dimanche. Renee Batalla, d’Edmonton, a cependant été écartée.

Pour leur part, les Québécoises Pamela Ware, de Greenfield Park, et Mia Vallée, de Beaconsfield, participeront à la finale du 3 m synchro un peu plus tard vendredi.

Ware et Vallée ont commencé à s’entraîner ensemble en vue de cette épreuve un peu plus tôt cette semaine.

« Ça marche super bien ! Nous avons une très grande capacité d’adaptation, ce qui fait que même si nous n’avons pas le même saut d’appel, le résultat est super bon. On se suit, et on se dit que si ça ne fonctionne pas, alors on essaiera quelque chose d’autre. Nous nous entendons vraiment bien, donc je crois que ça va bien aller », avait déclaré Ware en préambule de la compétition mercredi.

La saison dernière, Vallée était jumelée à Margo Erlam, de Calgary, et elles ont notamment décroché la médaille de bronze au 3 m synchro dans le cadre des Jeux du Commonwealth.

L’entraîneuse de l’équipe canadienne, Mary Caroll, a souligné en début de semaine que Ware, Vallée et Erlam seront appelées à prendre part à des compétitions ensemble, afin de trouver la meilleure combinaison possible en attendant le retour à la piscine de Mélissa Citrini-Beaulieu, toujours blessée.

La Coupe du monde de plongeon de Montréal se poursuivra samedi et dimanche. Il s’agit de la première compétition d’envergure internationale à s’y dérouler depuis le début de la pandémie de coronavirus, en mars 2020.

Cette compétition de plongeon est également la seule prévue au calendrier international avant la tenue des Championnats du monde, qui auront lieu à Fukuoka, au Japon, du 14 au 22 juillet.