Sortie de zone, saison 4

Épisode 61 : Pleins feux sur le deuxième tour

Nos panélistes ne peuvent faire autrement que de faire preuve d’humilité : leurs prédictions ont souffert d’un premier tour spectaculaire, marqué de multiples rebondissements partout dans la LNH. En plus de revenir sur les faits saillants des huit séries déjà conclues, nos journalistes Guillaume Lefrançois et Simon-Olivier Lorange, avec Stéphane Waite et Jérémie Rainville, se prononcent sur le deuxième tour qui s’amorce. On revient en outre sur les sujets chauds de la LNH, à commencer par l’épineuse situation des Jets de Winnipeg.