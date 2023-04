PHOTO ALBERTO PEZZALI, ASSOCIATED PRESS

(Londres) Le coureur kényan Kelvin Kiptum a remporté dimanche le Marathon de Londres avec le deuxième meilleur temps de l’histoire en 2 heures, 1 minute et 27 secondes, à 18 secondes du record du monde d’Eliud Kipchoge.

Agence France-Presse

Kiptum, qui était déjà devenu le troisième meilleur performeur mondial pour son premier marathon, à Valence en décembre, a placé une accélération après 1 h 30 de course et a fini loin devant son compatriote Geoffrey Kamworor et l’Éthiopien Tamirat Tola, champion du monde de la discipline.

Plus de détails suivront.