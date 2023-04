Des milliers de jeunes sportifs aux limitations fonctionnelles de partout dans le monde bougent grâce au Défi sportif AlterGo. Des centaines parmi eux étaient présents au parc Jarry, vendredi matin, au lancement de la 40e édition du Défi. En l’espace de quatre décennies, l’évènement est passé de secret négligé à trésor national.

« À voir le paquet de monde qu’il y a ici, je pense que ce secret n’est plus vraiment un secret », a lancé Dean Bergeron, après la cérémonie d’ouverture.

Il faisait froid au milieu du parc Jarry, derrière le stade IGA, pour le lancement du mini-marathon. Le vent était de la partie, mais la chaleur générée par ces centaines de jeunes athlètes réunis faisait presque oublier cette température préhivernale.

Bergeron, 11 fois médaillé aux Jeux paralympiques en athlétisme, a lui aussi participé au Défi lorsque sa vie a changé, à la suite d’un accident provoqué dans une bagarre au hockey. « Par son organisation, sa structure, son sérieux, des gens qui viennent travailler ici, il n’y a rien à envier aux grands évènements. Les jeunes sont en sécurité, encadrés, et ils peuvent vivre leur passion. »

« Il reste encore beaucoup de chemin à faire », concède Bergeron. Néanmoins, celui entamé depuis 40 ans fait déjà une énorme différence : « Il faut prendre exemple sur le Défi. »

Le Québec est le seul endroit au Canada où existe ce genre d’évènement pour les athlètes handicapés. Bergeron souhaite voir d’autres initiatives de la sorte d’un océan à l’autre : « Il faut que ça se reproduise ailleurs au Canada. C’est tellement un beau modèle. »

Une fierté

Maxime Gagnon, président-directeur général d’AlterGo, résume le Défi en un mot : « persévérance ». « J’aimerais qu’on soit encore plus connus, avoue-t-il, mais il y a de plus en plus de place pour les personnes à limitations fonctionnelles. » Avec plus de 6000 athlètes et 27 pays impliqués, le Défi demeure la référence en matière de handisport : « On dit souvent qu’on est un trésor caché. »

L’idée du Défi est aussi de créer des mini-défis en région, pour rejoindre le plus d’athlètes, de parents et d’enseignants possible. Au lancement, des élèves de 28 écoles étaient présents, dont de Gatineau, Repentigny et Québec. « On essaie de les outiller […] pour justement aider les régions à faire bouger leurs jeunes et à les amener, ultimement, à se dépasser dans le sport », a expliqué M. Gagnon.

Bâtir des ponts

Malgré le port de tuques et de mitaines, les jeunes étaient enchantés d’être présents pour le lancement de cette 40e édition. Tout le monde avait le cœur à la fête. Spiderman et Wonder Woman étaient même sur place. Les autobus se succédaient et des jeunes aux dossards roses, verts et bleus ont envahi le parc de Villeray.

À travers la musique persistante et les athlètes ne tenant plus en place, l’une des porte-parole du Défi, la plongeuse Lysanne Richard, était débordée par le nombre de tâches à faire avant le coup d’envoi officiel de la course.

« C’est trop le fun, s’est-elle exclamée après s’être adressée à la foule. Ils avaient des yeux tellement brillants. Ils sont en train de créer les plus beaux souvenirs de leur vie, en ce moment même. »

Même si elle n’est pas une athlète handicapée, Lysanne Richard a accepté sans hésiter l’invitation des organisateurs : « On partage tous une passion commune. Ce sont des athlètes qui se dépassent au quotidien et c’est un honneur pour moi d’assister à cet évènement. »

« Le sport, c’est rassembleur », a-t-elle résumé. Mieux encore, « c’est le meilleur moyen pour vivre des émotions fortes et de se connaître différemment. C’est clairement un moyen de se construire ».

Le Défi sportif AlterGo se poursuivra jusqu’au 30 avril.