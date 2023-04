(Hopkinton) Le coup d’envoi de la 127e édition du prestigieux marathon de Boston a été donné, lundi matin.

Jennifer Mcdermott Associated Press

Plusieurs détenteurs de records du monde font partie des participants, dont certains médaillés olympiques et paralympiques. De plus, les champions des principaux marathons provenant de 27 pays, dont 12 anciens vainqueurs de la course de Boston, y figurent, selon la Boston Athletic Association, qui est responsable de l’organisation de l’évènement. Il est à noter que le détenteur du record du monde, Eliud Kipchoge, prendra part à cette course pour la première fois de sa carrière.

Samedi, la ville de Boston a souligné le 10e anniversaire de l’attentat du marathon de Boston. La course de 2013 avait été interrompue après que deux bombes artisanales eurent explosé sur Boylston Street, près du fil d’arrivée.

Les policiers ont utilisé un chien robotisé près de la ligne de départ, lundi, afin de s’assurer de la sécurité des lieux. Celui-ci était suivi de photographes, qui ont croqué la scène sur le vif.

Environ 30 000 athlètes franchiront les 42,2 km jusqu’au Copley Square, à Boston. Une faible pluie a détrempé le bitume, et les coureurs pourraient être confrontés à un vent de face. La température devrait osciller autour de 10 degrés Celsius.

La course de cette année inclut une nouvelle catégorie réservée aux athlètes non binaires.

Vers 6 h ce matin, à Hopkinton, le directeur de l’épreuve, Dave McGillivray, a envoyé une vingtaine de membres de la Garde nationale du Massachusetts, qui arpentent chaque année le parcours, afin d’annoncer le coup d’envoi du marathon. Il les a remerciés pour leur dévouement, et leur a souhaité bonne chance sur le circuit.