(Ottawa) Les Sénateurs d’Ottawa ont raté les séries éliminatoires pour une sixième saison consécutive. Mais contrairement aux dernières années, ils croient fermement que ce sera la dernière fois pour un certain nombre d’années.

Lisa Wallace La Presse Canadienne

Et il y a de bonnes raisons d’être aussi optimistes.

Les Sénateurs ont compilé leur meilleure fiche depuis la saison 2016-17 avec une fiche de 39-35-8 à la suite de leur défaite dans la dernière rencontre de la saison, 43 aux mains des Sabres de Buffalo.

Malgré plusieurs blessures et un désastreux mois de novembre (4-9-1), les Sénateurs étaient au cœur de la course pour une place d’équipe repêchée dans l’Est.

Pour certains, comme le capitaine Brady Tkachuk et Thomas Chabot, ils s’agissaient de leurs premiers matchs importants avec les Sens.

« Je déteste voir la saison prendre fin en avril, j’espère que c’est la dernière fois, a admis Tkachuk. Je pense qu’à partir de maintenant, ce ne sera plus le cas. C’est ce que nous croyons dans ce vestiaire. La prochaine étape est de ne plus prendre congé en avril. »

Claude Giroux, qui s’est amené avant la dernière campagne, est aussi fâché de la tournure des évènements.

PHOTO TIMOTHY T. LUDWIG, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Claude Giroux

« Ce n’est pas une grande frustration, c’est davantage une déception. Je pense que nous avons une équipe qui mériterait d’être des séries. C’est pourquoi je suis un peu frustré. Je pense toujours que nous avons bien fait. »

Comme ses joueurs, l’entraîneur-chef D. J. Smith estime que l’équipe est prête à faire une pas vers l’avant.

Ce groupe est prêt à prendre ses responsabilités et de jouer à ce stade-ci de l’année. Cette équipe dispose de suffisamment de talent pour être du portrait. Il s’agira de demeurer en santé et de nous améliorer. D. J. Smith, entraîneur-chef des Sénateurs

Les Sens ont terminé la saison avec six marqueurs de 20 buts. Tim Stützle a établi des marques personnelles avec 39 buts, 51 aides et 90 points. Il est l’un des quatre joueurs de 21 ans et moins seulement à réussir une saison de 90 points ou plus depuis 2013-14, avec Connor McDavid, Jack Hughes et Mitch Marner.

Tkachuk a aussi établi des sommets personnels avec 35 buts et 48 aides, tandis que Giroux a marqué 35 buts pour la première fois. Ce n’est pas surprenant que le trio ait passé toute la saison ensemble.

À l’approche de l’entre-saison, Cam Talbot, Austin Watson, Derick Brassard, Travis Hamonic, Nick Holden et Patrick Brown pourraient tous profiter de l’autonomie.

Hamonic a déclaré qu’il aimerait demeurer à Ottawa et il ne faut pas sous-estimer le rôle qu’il a joué auprès de Jake Sanderson à sa première saison. Si les deux clans peuvent s’entendre, la présence d’un vétéran tirant de la droite à la ligne bleue ferait du sens.

Brassard, qui s’est amené sur un contrat d’essai professionnel, s’est avéré une belle police d’assurance en l’absence de Josh Norris. La saison de Brassard a pris le 30 mars quand il a subi une fracture à la jambe et une entorse sévère à la cheville. Bien qu’il doive encore passer par la rééducation, il n’a pas fermé la porte à un éventuel retour.

Holden ne sera pas de retour et à 31 ans, Watson a admis qu’il recherchait une entente sur plusieurs saisons et que ce ne serait peut-être pas les Sénateurs qui allaient lui offrir.

Talbot n’a pas répondu aux attentes et les blessures l’ont empêché de jouer plus de 32 matchs (17-14-0).

« J’aurais souhaité en faire plus, a-t-il dit. Je n’ai pas été en mesure de demeurer en santé et de faire la différence. Je voulais aider cette équipe à atteindre les séries. »

Avec Talbot et Anton Forsberg tenus à l’écart, Mads Sogaard en a profité pour prouver qu’il peut jouer dans la LNH, compilant une fiche de 8-6-3 avec une moyenne de 3,32.

« Il est le gardien de l’avenir, a dit Smith de Sogaard. Il a dpu disputer beaucoup de matchs en raison des blessures aux vétérans. »

Du côté des joueurs autonomes avec compensation, les Sénateurs devront décider ce qu’ils feront d’Alex DeBrincat, Shane Pinto, Dylan Gambrell, Julien Gauthier, Egor Sokolov et Erik Brännström.

En entrevue plus tôt cette semaine, le DG Pierre Dorion a indiqué que l’équipe allait soumettre une offre qualificative à DeBrincat, même s’il devra être de 9 millions US, ce qui en ferait le joueur le mieux payé de la formation.

Mais DeBrincat ne donne pas l’impression d’avoir l’intention de signer un pacte à long terme avec les Sénateurs, alors qu’il a parlé des défis de s’acclimater à une nouvelle équipe, un nouvel entraîneur et une nouvelle ville pour sa jeune famille et lui.

« Nous avons eu du mal à faire cela dans les premiers mois, a-t-il raconté. Nous avons connu des hauts et des bas, c’est de cette façon que je pourrais décrire cela. Je crois avoir appris beaucoup cette saison et que ça me rende meilleur la saison prochaine. »

Les priorités pourraient être Pinto et Brännström, ainsi que de tenter d’attacher à long terme Sanderson, qui disputera la dernière année de son contrat l’an prochain.

La situation de l’entraîneur est aussi ambigüe, avec de nouveaux propriétaires qui s’amèneront dans les prochains mois. Smith a d’ailleurs souvent répété « si je suis de retour l’an prochain » en formulant ses réponses.