Damar Hamlin et le président américain Joe Biden

(Washington) Joe Biden a reçu jeudi à la Maison-Blanche le joueur de football américain Damar Hamlin, victime en janvier d’un arrêt cardiaque en plein match, et qui milite depuis pour une généralisation des défibrillateurs dans les écoles.

Agence France-Presse

La Maison-Blanche a diffusé sur Twitter une photo montrant le joueur des Bills de Buffalo en NFL, âgé de 25 ans, aux côtés du président américain dans le bureau Ovale.

« Le courage, la résilience et l’état d’esprit de Damar Hamlin ont inspiré le peuple américain », a écrit Joe Biden sur Twitter.

Il a aussi, selon un communiqué de la Maison-Blanche, « salué ses efforts » pour changer la législation sur les défibrillateurs cardiaques.

Avant de se rendre à la Maison-Blanche, le sportif avait défendu à Washington, auprès de parlementaires américains, un projet de loi qui vise à généraliser ces appareils dans les écoles primaires et secondaires ainsi que les collèges

Il a dit, sur Twitter, vouloir « utiliser (son) histoire pour apporter de vrais changements. »

Selon le projet de loi que soutient Damar Hamlin, entre 7000 et 23 000 jeunes Américains sont victimes chaque année d’arrêts cardiaques soudains, et il s’agit de la première cause de mortalité chez les jeunes athlètes.

Damar Hamlin avait été victime d’un arrêt cardiaque le 2 janvier, à la suite d’un terrible choc à la poitrine subi en plaquant un adversaire, lors d’un match de saison régulière contre les Bengals de Cincinnati.

Après être resté plusieurs jours dans un état critique, le joueur des Bills avait repris connaissance et quitté l’hôpital de Buffalo le 11 janvier.

L’un des médecins qui a opéré Hamlin a prévenu que sa convalescence serait « un long chemin à parcourir ».

Des millions de téléspectateurs l’ont vu s’effondrer en direct, un rappel de l’extrême dangerosité du sport le plus populaire du pays.