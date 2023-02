Pour les prochaines questions, c’est ici :

C’est quoi, ça ?

Surtout dans la NFL, à l’arrière des bancs des joueurs, on voit comme des petits poteaux dont l’extrémité supérieure se termine en rond, comme avec un genre de gros capuchon. Certains joueurs mettent leur casque sur ces poteaux quand ils ne sont pas au jeu. Je soupçonne que c’est pour assécher l’intérieur des casques, mais je n’en suis pas certain.

Michel Morier

Réponse de Nicholas Richard

Effectivement, ces supports sur lesquels les joueurs déposent leur casque servent à tempérer ces pièces d’équipement. Soit pour les assécher, lorsqu’il y a trop de sueur, ou encore pour les réchauffer lorsqu’il fait froid, comme à Buffalo. Plus intéressant encore, les bancs de la NFL sont une production de l’entreprise Dragon Seats, qui fabrique des bancs chauffants ou refroidissants, permettant aux joueurs de se réchauffer ou de se rafraîchir entre leurs présences sur le terrain.

Ils sont habillés pareil !

PHOTO PETER NICHOLLS, ARCHIVES REUTERS Félix Auger-Aliassime serre la main de Nick Kyrgios après un match en juillet 2021.

Y a-t-il des règles qui dictent le port de l’uniforme lors des matchs de tennis ? Pour certains tournois, j’ai remarqué que des joueurs, parfois du même match, sont habillés de façon identique, alors que d’autres joueurs portent des vêtements différents.

Stéphane Monarque

Réponse de Nicholas Richard

La plupart des joueurs et des joueuses sur les circuits de l’ATP et de la WTA sont commandités. À chaque cycle pendant la saison, des entreprises comme Nike, Adidas ou Yonex créent de nouvelles collections pour une série de tournois, par exemple la série des Internationaux des États-Unis. Donc à leur retour sur dur, à la fin de l’été, les joueurs se font offrir des morceaux et ils sont libres de choisir, parmi ces vêtements, quoi porter, question d’agencer eux-mêmes shorts et t-shirts. Néanmoins, tous les joueurs associés à une même marque reçoivent les mêmes vêtements. Donc, par exemple, Carlos Alcaraz, Taylor Fritz et Frances Tiafoe, tous des joueurs commandités par Nike, porteront la même collection. Alors il est possible que s’ils s’affrontent, ils portent les mêmes vêtements.

Les passes de deux lignes

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Le Canadien de Montréal contre les Sénateurs d’Ottawa au Centre Bell

La ligne rouge au hockey a été abolie en 2005 pour les passes franchissant deux zones. Y a-t-il des statistiques qui démontrent le nombre de passes entre les deux zones par rapport au nombre de passes qui s’effectuent avant la ligne rouge ? Peut-on aussi conclure que le jeu est plus ouvert et qu’il y a plus d’attaque ?

Claude Majeau

Réponse de Guillaume Lefrançois

Effectivement, c’est au retour au jeu en 2005, après une saison perdue par le lock-out, que le règlement de la passe de « deux lignes », comme on le disait naguère, a été adopté. Il est toutefois difficile d’en mesurer l’impact précis, puisque d’autres règlements ont été modifiés du même coup. Par exemple, la zone neutre a été réduite de quatre pieds et les buts ont été rapprochés de deux pieds de la bande. Des changements plus subtils ont été ajoutés (interdiction de rentrer au banc après un dégagement refusé) et, surtout, l’accrochage a été surveillé de nettement, nettement plus près. On évitait ainsi que les vedettes marquent des buts en tirant deux rivaux s’accrochant à leur abdomen, comme le faisait le meilleur de tous les temps, Mario Lemieux. Quant au nombre de passes traversant les deux lignes, elles ne sont pas comptabilisées par les principaux sites de référence.

La vérité sur les vestiaires

J’entends souvent que le vestiaire des visiteurs est plus petit que celui de l’équipe locale, et moins commode. Est-ce vrai, et si oui, pourquoi ?

Jean Marceau

Réponse de Guillaume Lefrançois

C’est tout à fait vrai et on en a la plus belle preuve à Montréal, où le vestiaire des visiteurs, déjà exigu, est séparé en deux par une massive colonne de béton. On peut toutefois croire qu’il s’agit d’un phénomène en voie de disparition. Dans un sondage mené par ESPN en 2019, les joueurs avaient nommé Edmonton, Vegas et Detroit comme les trois villes avec les meilleures installations pour l’équipe visiteuse. Or, il s’agissait alors des trois plus récents amphithéâtres de la LNH. Et à vue de nez, l’UBS Arena, inauguré la saison dernière, offrait des installations plus que raisonnables aux adversaires des Islanders. Il semble donc que l’époque où Scotty Bowman faisait repeindre, selon la légende, le vestiaire de l’équipe adverse la veille d’un match en séries soit révolue.

La ligne… pointillée ?

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE La ligne rouge centrale au TD Garden de Boston. Tuukka Rask, des Bruins de Boston, et Carey Price, du Canadien, se préparent au match, en 2014.

On m’a déjà expliqué qu’au hockey, la ligne rouge du centre de la glace est pointillée, car au temps de la télévision en noir et blanc, il fallait la distinguer des lignes bleues. Est-ce vrai ?

André Beaudry

Réponse d’Alexandre Pratt

Oui. Lors de son introduction, en 1943-1944, la ligne rouge était pleine. Mais en janvier 1957, La Presse rapportait que les Bruins de Boston avaient modifié son aspect pour la télévision. « La clôture autour de la patinoire [du Garden] a été peinte de couleur orange, de façon à ce que les téléspectateurs puissent très bien voir la rondelle. La ligne rouge au centre de la glace a été refaite. Elle n’est plus une ligne ordinaire, mais une ligne pointillée, encore [au] bénéfice des téléspectateurs, qui pourront ainsi faire la différence avec les lignes bleues. »