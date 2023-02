Sortie de zone, saison 4

Épisode 41 : Que manque-t-il au CH pour devenir les prochains Hurricanes ?

Les Hurricanes de la Caroline, vainqueurs du Canadien jeudi soir, impressionnent nos panélistes Philippe Cantin, Alexandre Pratt et Antoine Roussel, qui les voient se rendre loin en séries. L’animateur Jérémie Rainville leur demande ce qu’il manque au Canadien pour rattraper les Hurricanes dans les prochaines saisons. Aussi : Antoine Roussel et Alexandre Pratt n’ont pas tout à fait la même opinion de Chris Wideman, on rend hommage à Rafaël Harvey-Pinard et on discute des possibilités d’échange de Jakob Chychrun, des Coyotes de l’Arizona.